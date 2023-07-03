أنابيلا هلال تثير الجدل بالفوشيا والكعب العالى (صور)

تفاعل متابعو الإعلامية أنابيلا هلال مع أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وجاءت أبرز التعليقات مؤيده لذوقها الرفيع، رصدنا أبرزها: " أطلالة رائعة ومميزة لسيدة الإبداع والجمال بحبك كتير أنابيلا، إطلالة رائعة، أجمل امرأة في العالم".

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وانجذبت أنابيلا هلال لإطلالة الناعمة، وارتدت فستان قصير مجسم، ينتمي لقصة الـv، بأكمام طويلة، صمم من قماش ناعم ذا أرضية سوداء مزركش بالدوائر الملونة، عكس قوامها الممشوق، فيما انتعلت حذاء بكعب عال باللون الفوشيا.

وفضلت تصفيف خصلات شعرها بشكل ناعم ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية لتبدو ملامحها على طبيعتها مع لون الكشمير في الشفاه.

أنابيلا هلال

أنابيلا هلال من مواليد 4 يونيو 1986 ، مقدمة برامج وعارضة أزياء لبنانية ووصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2005. شاركت في ملكة جمال العالم في 2006 في وارسو، بولندا

مشوارها المهني

حاصلة على دكتوراه في الحقوق، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2005 حيث حلّت وصيفة أولى. ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون 2006 وحلت ضمن أول 10 متسابقات، بدأت بتقديم البرامج عام 2007 من خلال برنامج ميشن فاشن على شاشة أل بي سي، كما قدمت برنامج حلوة ومرة على نفس القناة بمشاركة كارلا حداد وكارلا يونس وإليز فرح وعفاف دمعة.

وقدمت برنامج تلفزيون الواقع «أراب آيدل» بمواسمه الأول والثاني والثالث في إم بي سي ثم إنتقلت إلى محطة إم تي في اللبنانية حيث قدمت العديد من البرامج و منها برنامج ديو المشاهير بجميع مواسمه.

حياتها الأسرية

تزوجت من طبيب الجراحة التجميلية والترميمية اللبناني نادر صعب.

وقد أقيم حفل الزفاف في 14 تشرين الثاني 2009 في كنيسة مار شربل في ليماسول بقبرص. ولها أربع أولاد هم ماييفا، ولدت عام 2010، ونادر جونيور، ولد عام 2011 وجولا رفقا ولدت سنة 2014 و إيلي ولد سنة 2017.