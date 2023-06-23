أنابيلا هلال .. زهرة صفراء مثيرة (صور)

خضعت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال لجلسة تصوير جديدة متناغمة مع أجواء الصيف الهادئ وشاركت متابعيها ببعض الصور عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام.

أنابيلا هلال

وظهرت أنابيلا هلال بإطلالة صيفية رائعة، وارتدت توب قصير عكس نحافة خصرها ونسقت عليه جيب طويل كلوش صممت من قماش ناعم باللون الأصفر لتزهر مثل الزهرة في البستان بأنوثتها الناعمة، فيما انتعلت صندلا جذاب.

وتزينت ببعض الإكسسوارات الذهبية الناعمة المتناغمة مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت لمسات ناعمة من المكياج مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

أنابيلا هلال

أنابيلا هلال من مواليد 4 يونيو 1986، مقدمة برامج وعارضة أزياء لبنانية ووصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2005. شاركت في ملكة جمال العالم في 2006 في وارسو، بولندا

أنابيلا هلال

مشوارها المهني

حاصلة على دكتوراه في الحقوق، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2005 حيث حلّت وصيفة أولى. ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون 2006 وحلت ضمن أول 10 متسابقات، بدأت بتقديم البرامج عام 2007 من خلال برنامج ميشن فاشن على شاشة أل بي سي، كما قدمت برنامج حلوة ومرة على نفس القناة بمشاركة كارلا حداد وكارلا يونس وإليز فرح وعفاف دمعة. وقدمت برنامج تلفزيون الواقع «أراب آيدل» بمواسمه الأول والثاني والثالث في إم بي سي ثم إنتقلت إلى محطة إم تي في اللبنانية حيث قدمت العديد من البرامج و منها برنامج ديو المشاهير بجميع مواسمه.

أنابيلا هلال

حياتها الأسرية

تزوجت من طبيب الجراحة التجميلية والترميمية اللبناني نادر صعب. وقد أقيم حفل الزفاف في 14 تشرين الثاني 2009 في كنيسة مار شربل في ليماسول بقبرص. ولها أربع أولاد هم ماييفا، ولدت عام 2010، ونادر جونيور، ولد عام 2011 وجولا رفقا ولدت سنة 2014 و إيلي ولد سنة 2017.