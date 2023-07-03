بعد قليل.. بيراميدز يواجه البنك الاهلى في كأس مصر

يلتقي فريقا بيراميدز ونظيره البنك الاهلى بعد قليل، فى المباراة التى تجمع الفريقين بدور الـ 8 ضمن منافسات بطولة كأس مصر لموسم 2022 ـ 2023.

وتحدد انطلاق صافرة مباراة بيراميدز امام نظيره البنك الاهلى فى تمام الساعة الثامنة و النصف مساء على استاد القاهرة الدولى.

تشكيل البنك الاهلى الرسمي لمباراة بيراميدز

فى حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

فى خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أمير مدحت _ اسحاق يعقوبو

فى خط الوسط.. محمد فتحى _ حمدى علاء _ محمود سيد _ إسلام جابر _ موسى دياوارا

فى الهجوم.. كريم بامبو

ويجلس على مقاعد البدلاء :

احمد صبحي _ عاصم صلاح _ احمد ياسين _ محمد بسيوني _ محمود قاعود _ _ باسم مرسي _فراس بن عايفية _ أسامة ابراهيم _ أحمد سعيد.

تشكيل بيراميدز أمام البنك الأهلي فى كأس مصر

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي

الهجوم: فخري لاكا

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - كريم حافظ - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - محمود أوكا - هشام محمد - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

ويدير لقاء الليلة الحكم محمود بسيوني، ويعاونه كل منأحمد رشدي ومصطفى حسين، وشاهندا المغربي، حكما رابعا، وهشام القاضي، حكما لتقنية الفيديو بمعاونة محمود عبد السميع.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الفائز من مواجهة الليلة لحساب الدور نصف النهائي،الفريق الآخر المتاهل من الزمالك والمقاولون العرب خلال المواجهة التي تقام بينهما مساء الغد.

قائمة فريق بيراميدز لمباراة البنك الأهلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود أوكا - أوجو صامويل

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

قائمة فريق البنك الأهلي لمباراة بيراميدز

حراسة المرمي

محمد أبو جبل _ احمد صبحي

خط الدفاع..

أمير مدحت _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _محمد بسيوني _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو _ أسامة ابراهيم _ أحمد ياسين

خط الوسط..

محمد فتحي _ محمود سيد _فراس بن عايفية _ حمدي علاء _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ إسلام جابر

خط الهجوم ..

محمود قاعود _ باسم مرسي _ كريم بامبو.