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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز في كأس مصر

فريق البنك الأهلي
فريق البنك الأهلي

أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر 
وجاء التشكيل علي النحو التالي

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أمير مدحت _ اسحاق يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحى _ حمدى علاء _ محمود سيد _ إسلام جابر _ موسى دياوارا

خط الهجوم.. كريم بامبو

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

احمد صبحي _ عاصم صلاح _ احمد ياسين _ محمد بسيوني _ محمود قاعود _  _ باسم مرسي _فراس بن عايفية _ أسامة ابراهيم _ أحمد سعيد.

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