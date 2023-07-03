فخري لاكاي يقود هجوم بيراميدز أمام البنك الأهلى في كأس مصر

أعلن جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز ، عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به لقاء البنك الأهلي مساء اليوم الأثنين في المباراة المرتقبة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الثمانية في بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل بيراميدز لمباراة البنك الأهلي كالتالي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - كريم حافظ - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - محمود أوكا - هشام محمد - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

فيما يأتي تشكيل البنك الأهلي كالتالي

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أمير مدحت _ اسحاق يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحى _ حمدى علاء _ محمود سيد _ إسلام جابر _ موسى دياوارا

خط الهجوم.. كريم بامبو

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

احمد صبحي _ عاصم صلاح _ احمد ياسين _ محمد بسيوني _ محمود قاعود _ _ باسم مرسي _فراس بن عايفية _ أسامة ابراهيم _ أحمد سعيد.

ويدير لقاء الليلة الحكم محمود بسيوني، ويعاونه كل من أحمد رشدي ومصطفى حسين، وشاهندا المغربي، حكما رابعا، وهشام القاضي، حكما لتقنية الفيديو بمعاونة محمود عبد السميع.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الفائز من مواجهة الليلة لحساب الدور نصف النهائي،الفريق الآخر المتأهل من الزمالك والمقاولون العرب خلال المواجهة التي تقام بينهما مساء الغد.