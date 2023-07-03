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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

السعودية تفوز بالمركز الأول في التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

فازت  المملكة العربية السعودية بالمركز الأول عالميًا في مؤشر الإستراتجية الحكومية للذكاء الاصطناعي.

ويعد ذلك أحد مؤشرات التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن Tortoise الذي يقيس أكثر من 60 دولة في العالم، فيما حلت ألمانيا في المركز الثاني والصين فى المركز الثالث في هذا المؤشر.

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ويقيس التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي أكثر من 100معيار ضمن سبعة مؤشرات هي:

-الاستراتيجية الحكومية.

-البحث.

-التطوير.

-الكفاءات.

-البنية التحتية.

-البيئة التشغيلية.

-التجارة.

ونالت  المملكة من خلال المؤشرات  المركز الأول في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، والمركز 31 في إجمالي مؤشرات التصنيف الصادر عن Tortoiseوهي شركة عالمية لديها مجلس استشاري عالمي يضم خبراء في الذكاء الاصطناعي من أنحاء العالم.

وحققت السعودية نسبة 100% في معايير المؤشر من أبرزها وجود استراتيجية وطنية مخصصة ومعتمدة للذكاء الاصطناعي بالمملكة، ووجود جهة حكومية مخصصة للذكاء الاصطناعي، ووجود تمويل وميزانية خاصة بالذكاء الاصطناعي، وتحديد ومتابعة مستهدفات وطنية خاصة بالذكاء الاصطناعي.

واهتمت السعودية بالذكاء الاصطناعي منذ وقت مبكر حينما صدر أمر ملكي عام 1440هـ بإنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" لتكون المرجع الوطني في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير.

قامت سدايا بقيادة التوجه الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي لتحقيق تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة سدايا، من أجل مجموعة من الأهداف:

وتقوم رؤية السعودية 2030 على تطوير الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتوحيد الجهود وإطلاق المبادرات الوطنية في البيانات والذكاء الاصطناعي.

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