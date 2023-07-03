النصر السعودي يخطط لضم أونانا حارس إنتر ميلان

يخطط مسئولو نادى النصر السعودي، لإبرام التعاقد مع أندري أونانا حارس مرمى إنتر ميلان الإيطالى خلال الميركاتو الصيفي الحالى.

مفاوضات النصر السعودي مع أندريه أونانا حارس مرمى إنتر ميلان:

يأمل العالمي فى إنهاء التعاقد مع حارس مرمى بعد إصابة الكولومبي دافيد أوسبينا بسبب كسر فى ذراعه اليمنى وخضوعه إلى عملية جراحية.

تدخل إدارة النصر السعودي فى مفاوضات جادة مع بعض الهجوم من الأندية الأوروبية البارزة لتدعيم صفوف العالمي في الميركاتو بحثًا عن التتويج بالألقاب.

معسكر النصر السعودي:

بدأت بعثة نادي النصر السعودي إلى البرتغال المعسكر الخارجي استعدادًا للموسم المقبل ويخوض النصر مباراتين وديتين ضد سيلتا فيجو الأسباني وبنفيكا البرتغال.

يستهل النصر السعودي معسكره فى البرتغال يومي 17 و20 يوليو الجاري وبعدها يطير إلى مدينة أوساكا اليابانية لمواجهة باريس سان جيرمان وإنتر ميلان الإيطالي يومي 25 و27 من الشهر ذاته، قبل العودة مباشرة للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

ترك النصر عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي "لويز جوستافو.. شكرًا لك أمنياتنا لك بالتوفيق». وأضاف: «شكرا ألفارو.. نتمنى لك التوفيق».

انضم جوستافو البالغ من العمر 35 عامًا في الصيف الماضي لصفوف النصر لمدة موسم واحد قادمًا من فناربخشه التركي، ومثل الأصفر العاصمي في 32 مباراة بمختلف المسابقات، وسجَّل 6 أهداف وصنع 4، بينما انضم ألفارو جونزاليس «33 عامًا» إلى صفوف النصر في 29 أغسطس 2022 بعقد لمدة عام، مع أفضلية التجديد موسم آخر، ومثل الأصفر في 25 مباراة، وسجل هدفًا وحيدًا.

يقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر برئاسة مسلي آل معمر من حسم التعاقد مع نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، في صفقة لن تكلف الفريق سوى راتب اللاعب السنوي فقط.

يخطط نادي النصر السعودي لمواصلة صفقاته العالمية بالتعاقد مع لاعب خط وسط برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يسعى النصر السعودي إلى إنهاء صفقة النجم المغربي حكيم زياش لاعب تشليسي الإنجليزي كما يستهدف ضم مواطنه ياسين بونو من إشبيلية الإسباني في إطار سياسة الصفقات العالمية التي بدأت في فترة الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.