بعثة النصر السعودي تغادر إلى البرتغال

غادرت بعثة نادي النصر السعودي إلى البرتغال لبدء المعسكر الخارجي استعدادا للموسم المقبل ويخوض النصر مباراتين وديتين ضد سيلتا فيجو الاسباني وبنفيكا البرتغال.

وتقام مباراتي النصر الوديتين يومي 17 و20 يوليو الجاري في البرتغال وبعدها يطيرها إلى مدينة أوساكا اليابانية لمواجهة باريس سان جيرمان وإنتر ميلان الإيطالي يومي 25 و27 من يوليو الجاري، قبل العودة مباشرة للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

وأنهى النصر الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي محتلا المركز الثاني خلف الاتحاد حامل اللقب.

ودع نادي النصر السعودي الثنائي الأجنبي، البرازيلي لويس جوستافو والإسباني ألفارو جونزاليس.

النصر أعلن رحيل لويس جوستافو وألفارو جونزاليس بعد نهاية عقديهما مع الفريق.

وترك النصر عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي " لويز جوستافو.. شكرًا لك أمنياتنا لك بالتوفيق». وأضاف: «شكرا ألفارو.. نتمنى لك التوفيق».

وانضم جوستافو البالغ من العمر 35 عاما في الصيف الماضي لصفوف النصر لمدة موسم واحد قادما من فناربخشه التركي، ومثل الأصفر العاصمي في 32 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 6 أهداف وصنع 4، بينما انضم ألفارو جونزاليس «33 عاما» إلى صفوف النصر في 29 أغسطس 2022 بعقد لمدة عام، مع أفضلية التجديد موسما آخر، ومثل الأصفر في 25 مباراة، وسجل هدفا وحيداً.

يقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر برئاسة مسلي آل معمر من حسم التعاقد مع نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، في صفقة لن تكلف الفريق سوى راتب اللاعب السنوي فقط.

يخطط نادي النصر السعودي لمواصلة صفقاته العالمية بالتعاقد مع لاعب خط وسط برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويسعى النصر السعودي إلى إنهاء صفقة النجم المغربي حكيم زياش لاعب تشليسي الإنجليزي كما يستهدف ضم مواطنه ياسين بونو من إشبيلية الإسباني في إطار سياسة الصفقات العالمية التي بدأت في فترة الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.