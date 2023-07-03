صاعقة رعدية تضرب السعودية وتنهى حياة 3 أشخاص

تعرضت المملكة العربية السعودية، لحالة من التقلبات الجوية خلال الساعات الأخيرة، بالإضافة إلى هطول الأمطار الرعدية على الكثير من المحافظات السعودية.

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السعودية تشهد تقلبات جوية.. طقس غدٍ الثلاثاء

لقي 3 أشخاص مصرعهم إثر تعرُّضهم لصواعق رعدية في أحد المواقع بمنطقة جازان، نتيجة لهطول أمطار رعدية كثيفة أمس، وسالت على إثرها الأودية السيول.

صاعقة رعدية تضرب السعودية

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شهدت المملكة العربية السعودية، وبالأخص عدد من الأحياء في منطقة جازان خلال الساعات الماضية، حالة من التقلبات الجوية، من هطول أمطار غزيرة.

حذَّرت مديرية الدفاع المدني من مخاطر الأمطار والصواعق الرعدية، ودعت الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات واتباع الإرشادات في مثل هذه الحالات.

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية بـ السعودية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة، مؤكدًا أن جميع الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، كما أن فرص نشاط الرياح وزخات البرد على أجزاء من مناطق جازان و عسير قد تمتد إلى منطقة الباحة لاتزال مستمرة.

أوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية، وتتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من منطقة نجران.

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة العربية السعودية:

مكة العظمى 44 الصغرى 32

المدينة المنورة العظمى 45 الصغرى 30

الرياض العظمى 44 الصغرى 29

جدة العظمى 40 الصغرى 29

الدمام العظمى 45 الصغرى 29

أبها العظمى 31 الصغرى 19

تبوك العظمى 39 الصغرى 24

بريدة العظمى 44 الصغرى 28

حائل العظمى 41 الصغرى 26

الباحة العظمى 33 الصغرى 21

عرعر العظمى 41 الصغرى 26

سكاكا العظمى 41 الصغرى 26

جازان العظمى 39 الصغرى 33

نجران العظمى 41 الصغرى 25

الخرج العظمى 45 الصغرى 29

المجمعة العظمى 42 الصغرى 27

وادي الدواسر العظمى 44 الصغرى 29

الدوادمي العظمى 43 الصغرى 25

شرورة العظمى 44 الصغرى 28