إقبال كثيف على البرنامج الصيفي للأطفال فى المساجد بعد إجازة العيد

أقيمت فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال في أول أيام انطلاقه عقب أجازة عيد الأضحى المبارك، وسط إقبال كثيف من الطلاب.

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يأتي ذلك في إطار استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي، واستمرارًا لجهود وزارة ‏الأوقاف في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمساجد، ومن منطلق إيمان وزارة ‏الأوقاف بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي ‏تتناسب مع مرحلته العمرية.

جدير بالذكر أن البرنامج الصيفي‏ يشتمل على ‏محاضرات تثقيفية وبخاصة فيما يتعلق بالقيم والآداب العامة ورحلات ترفيهية ‏وتثقيفية، مع الحرص على اكتشاف المواهب ‏في مجالات: قراءة القرآن ‏الكريم، والابتهال الديني، وطلاقة القراءة، والثقافة العامة.‏

الأوقاف تطلق توزيع لحوم أضاحى العيد

وفي سياق آخر، تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف بمجزر البساتين بالقاهرة، وذلك للوقوف على عملية تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف والتي تتم تحت إشراف شرعي وبيطري كامل بمراحلها المختلفة.

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وخلال تفقد اللحوم أعرب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن شكره لأهل الفضل من أبناء هذا الوطن الذين يثبتون يومًا بعد يوم أنه شعب أصيل، وأن روح التكافل من أخص صفاته، وعن شكره لجميع الشركاء في مشروع صكوك الأضاحي والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف ووزارة التموين ووزارة التضامن الاجتماعي، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى الوطني الاحترافي المتميز، مؤكدًا أن التوزيع يتم بشفافية كاملة، ويصل إلى الأسر الأولى بالرعاية بعزة وكرامة.

وأكد وزير الأوقاف أن مشروع صكوك الأضاحي والإطعام من المشروعات المجتمعية بامتياز والتي تنفذها وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع بالتعاون مع عدد من الوزارات والبنوك ، سواء مع وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة في عملية التجهيز والإعداد ، والبنك المركزي وبنك مصر والبنك الأهلي والبنك الزراعي المصري والبريد المصري وخدمة فوري ، وكذلك وزارة التضامن والسادة المحافظين في عملية التوزيع، ويتم التوزيع من خلال لجان مشكلة مكونة من ممثل من المحافظة ووكيل وزارة التضامن ووكيل وزارة الأوقاف في كل محافظة، والهدف هو الوصول الى المستحقين وفقًا لقواعد البيانات الرسمية المدققة بوزارة التضامن الاجتماعي، وأن التوزيع قد بدأ اليوم في محافظتي القاهرة والجيزة، وسيتم تباعًا في جميع المحافظات، كما سيتم توزيع خمسين طنًّا الأسبوع القادم.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن هذا هو العام الثامن على التوالي، وأن إجمالي من استفاد من المشروع إلى الآن بلغ أكثر من 7 ملايين ومائة ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، كما أكد وزير الأوقاف أن ما تم تحصيله في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام قد بلغ نحو 250 مليون جنيه لأول مرة في تاريخ هذا المشروع، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 270 مليون جنيه خلال الأيام القادمة بعد حصر جميع التوريدات بمعرفة البنوك.

ووجه وزير الأوقاف الشكر للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على تشريفه اليوم وحرص سيادته على حضور انطلاق التوزيع الذي يبدأ اليوم بمحافظتي القاهرة والجيزة، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة من أعلى المحافظات تحصيلًا للصكوك منذ انطلاق المشروع وقد بلغ إجمالي المتحصل منها هذا العام أكثر من ثلاثين مليون جنيه صكوك أضاحي وإطعام.

كما أشاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجودة اللحوم ، مؤكدًا أن هذا المشروع مشروع خيري خدمي بامتياز يهدف لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، وأن اللحوم التي يتم توزيعها تتميز بالجودة العالية، وأن تجربة الأوقاف في صكوك الأضاحي متميزة ومتفردة، وأن جودة اللحوم وآلية التوزيع نموذج يحتذى.

جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة، والعميد محمود السعدني العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، وزينهم آمين سليمان العضو المنتدب المالي والإداري، والدكتور محمد عبد الوهاب العضو المنتدب الفني، وعمر عوض مسئول قطاع اللحوم بالشركة المصرية السودانية لتوريد اللحوم السودانية والبلدية، والشيخ صبري ياسين دويدار المشرف العام على مشروع أضاحي وإطعام الأوقاف، والشيخ علاء شعلان المشرف التنفيذي، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور السيد مسعد السيد مدير مديرية أوقاف الجيزة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور منتصف محمود مدير إدارة شئون الإدارات مديرية أوقاف القاهرة.

