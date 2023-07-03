إيكاردي يشعل الصراع بين الهلال والشباب

تشهد الساعات الأخيرة منافسة قوية بين الهلال و الشباب لضم المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم جالاتا سراي التركي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت تقارير صحفية أن ماورو إيكاردي يمتلك عرضا مغريا من أحد الفرق السعودية بقيمة 25 مليون يورو سنويا بعقد لمدة 3 سنوات ولكن المهاجم الأرجنتيني لا يريد الرحيل عن أوروبا في الموسم المقبل ولا يفضل الانتقال إلى الدوري السعودي.

وقضى إيكاردي، الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف جالاتا سراي التركي من باريس سان جيرمان الفرنسي وسجل 23 هدفا وصنع 8 أعهداف في 23 مباراة بقميص نادي جالاتا سراي التركي، خلال الموسم الماضي.

أعلن الهلال السعودي صباح اليوم الأحد ، عن قائمة الفريق المستدعاه لمعسكر النمسا إستعدادًا وتحضيرًا للموسم الجديد.

قائمة الهلال السعودي لمعسكر النمسا

عبد الله المعيوف _ سلمان الفرج _ ياسر الشهراني _ سالم الدوسري _ محمد البريك _ ناصر الدوسري _ محمد العويس_ عبد الإله المالكي _ محمد كنو _ متعب المفرج _ محمد جحفلي _ خليفة الدوسري _ على آل البليهي _ صالح الشهري_ عبد الله الحمدان _ حبيب الوطيان _ سعود عبد الحميد _ مصعب الجوير_ حمد اليامي_ عبد الله رديف_ أحمد آل جييع_ سعد الناصر _ محمد القحطاني_ محمد الخبيري_معاذ فقيهي_ موسي ماريجا_ آندري كاريلو_ ميشيل ديلجاو .

وسبق وأعلن نادي الهلال السعودي في الساعات الماضية صباح يوم الأحد، التعاقد مع البرتغالي خورخي خيسوس، لتولي مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة الأول خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل الأرجنتيني رامون دياز.

أصدر الهلال السعودي تفاصيل التعاقد مع خورخي خيسوس في بيان صحفي

جاء كالتالي

أنهي إدارة الهلال السعودي إجراءات التوقيع مع مدرب البرتغالي خورخي خيسوس ،وكان ممثل الهلال السعودي في توقيع العقد فهد بن سعد بن نافل.

وكان عقد المدرب لمده عام واحد فقط حتي نهاية موسم 2023_ 2024 مع خيار أضافي تمديد لمدة موسم إضافي.

وكان مراسم التوقيع أجريت في العاصمة الفرنسية باريس .

فترة جيسوس الأولى مع الهلال 2019:

قاد المدرب البرتغالي الفريق في 49 مباراة بجميع المسابقات وحقق خلالها الفوز في 25 مباراة وتعادل في 20 مباراة، بينما تعرض لهزيمة وحيدة فقط طوال تلك المدة.

نجح الفريق تحت قيادة خيسوس في تسجيل 64 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 21 هدفًا، وكان الزعيم متصدرًا للدوري وحقق بطولة السوبر السعودي.

ونجح خيسوس في التأهل بالهلال إلى ربع نهائي بطولة كأس الملك، كما تأهل لربع نهائي البطولة العربية، وحقق الهلال تحت قيادته أقوى انطلاقة بتاريخ دوري المُحترفين بتحقيق 9 انتصارات متتالية.

يذكر أن خيسوس كان مدربًا للهلال في عام 2019 وحقق نتائج خرافية مع الزعيم قبل أن يغادر بعد عام واحد من توليه الفريق.