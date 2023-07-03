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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

عبد الواحد السيد يرد على الشائعات المنتشرة حول الزمالك

بوابة الوفد الإلكترونية

أبدى عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك استياءه من الشائعات التي ترددت خلال الآونة الأخيرة فيما يخص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في ظل ارتباط الأبيض بمباريات مهمة في الفترة المقبلة.

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وأكد مدير الكرة أن هناك العديد من الشائعات انتشرت حول الفريق فيما يتعلق ببعض اللاعبين  مضيفا أن الفريق في حالة تركيز شديد في ظل ارتباط الزمالك بخوض مباراة مهمة أمام المقاولون العرب غدا الثلاثاء في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

 

وأضاف عبد الواحد السيد أن الزمالك لن يتأثر بالشائعات ولا يوجد وقت لدينا للرد عليها، والفريق يركز لإنهاء الموسم بصورة جيدة والتأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر، والاستعداد للبطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 28 يوليو الجاري.

 

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب مساء غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

 

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور الثمانية لمواجهة المقاولون العرب غدا الثلاثاء، بعد الفوز في الدور السابق على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

 

طاقم تحكيم مصري لإدارة قمة الأهلي والزمالك

ويبدو أن هناك نية داخل اتحاد الكرة في تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر لها يوم 13 يوليو المقبل، في ظل طلب من البرتغالي فيتور ميلو بيريرا رئيس لجنة الحكام، باستمرار قراره السابق، بإعطاء الفرصة للحكام المصريين فى إدارة المباريات الكبري للكرة المصرية.

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الزمالك والمقاولون العرب.. الموعد والقنوات الناقلة

وهناك عدد من الحكام المرشحين بقوة لإدارة المباراة من جانب فيتور ميلو بيريرا لإدارة المباراة بين الأهلي والزمالك، حال اتخاذ القرار الرسمي بأن المباراة بطاقم مصري.

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