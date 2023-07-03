القوات الإسرائيلية تمنع طواقم الإسعاف الفلسطيني من الوصول للجرحى (شاهد)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، هجومًا بريًا وجويًا أسفر عن سقوط عشرات الضحايا فى عملية عسكرية واسعة لاقتحام مدينة جنين ومخيمها فى الضفة الغربية، أسفر عنها وفاة وإصابة العشرات.

منعت القوات الإسرائيلية طواقم الإسعاف من الوصول إلى الجرحى فى مخيم جنين ونقلهم إلى المستشفى.

ووثَّق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية"، لحظة منع قوات الاحتلال الإسعاف من الوصول للجرحى.

بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على "جنين"، بقصف جوي لمنزل فى المُخيم، ثم غارات جوية على مواقع أخرى على أطرافه.

فى أعقاب عملية القصف الجوي، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من محاور عدة، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عددٍ من المنازل والبنايات المطلة عليه، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

قال شهود عيان: “إن قوات الاحتلال تحاصر المخيم من مختلف الجهات وتمنع سيارات الإسعاف من دخوله لنقل المصابين لتلقي العلاج، كما تعمدت جرافاتها إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين الفلسطينيين وتدمير الكثير من السيارات وتجريف طرق رئيسة مؤدية إلى المخيم، وأخرى فرعية فى محيطه، الأمر الذي أعاق وصول سيارات الإسعاف إلى بعض المنازل لإخلاء المصابين”.

التعاون الإسلامي تدين اعتداء العدوان الاسرائيلي على جنين:

وفى السياق ذاته، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فى مدينة جنين ومخيمها ضد المواطنين المدنيين العزل، والطواقم الطبية والمراكز الصحية، وتدمير البنية التحتية، وهدم البيوت والمساجد.

اعتبرت المنظمة فى بيان اليوم الإثنين وفقًا لوكالة الأنباء السعودية أن هذه الجريمة النكراء تشكل امتدادًا لسجل الجرائم وإرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطيني، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية المباشرة عن تداعيات هذه الجريمة النكراء التي تستدعي التحقيق والمساءلة.

داعيةً مجلس الأمن الدولي إلى تحمل المسئولية وإنفاذ قراراته ذات الصلة، ووضع حد لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

ما يجري في جنين مجزرة:

قال المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الإثنين: "إن ما يجري في جنين من استخدام آليات عسكرية ثقيلة، وقصف المنازل والمساجد والمراكز الطبية بالصواريخ، وارتقاء الشهداء، وإصابة العشرات هو مجزرة وجريمة حرب وعدوان وحشي بشع يقترفه جيش الحكومة الفاشية، وتتحمل حكومة نتنياهو العنصرية النازية المسئولية كاملة".

أضاف المجلس، في بيان صادر عن رئاسته، أن ما يحدث هو نتيجة الصمت الدولي المتواطئ مع حكومة فاشية تتشكل من مجموعة من الإرهابيين من أصحاب السجل الإجرامي، مطالبًا المجتمع الدولي بمحاسبة هذه الحكومة العنصرية، وتقديم المجرمين إلى المحاكم الدولية، وفرض المقاطعة والعزل على الكيان العنصري الفاشي، ورفع الحصانة والحماية عن إسرائيل ومجرميها.

كما طالب المجلس المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق جنائي بالمجازر التي ترتكبها حكومة الاحتلال وآخرها مجزرة جنين الدموية.