عاجل
وزير الدفاع الروسي يصف مُحاولة تمرد فاغنر بـ "الاستفزازية" صاعقة رعدية تضرب السعودية وتنهى حياة 3 أشخاص النصر السعودي يعلن ضم بروزوفيتش ( رسميا ) جيش الاحتلال يقصف مسجدًا فى جنين حماقي| ذكريات أجيال شكّلها منذ 20 عامًا في "خلينا نعيش"
الإثنين 03 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

نائل المرزوقي .. معلومات جديدة عن الحادث ولحظة الوفاة

نائل المرزوقي
نائل المرزوقي

كشف صديق الفتى نائل المرزوقي، الفرنسي من أصول جزائرية، الذي قتل برصاص الشرطة الفرنسية بإحدى ضواحي باريس، تفاصيل اللحظات الأخيرة المرعبة.

اقرأ أيضا.. نائل المرزوقي.. قصة شاب عربي أشعلت وفاته فتيل الغضب الشعبي في فرنسا

 

txt

ضبط 157 شخصًا على خلفية الشغب في فرنسا

txt

جدّة ضحية الشرطة الفرنسية توجه رسالة لمتظاهري فرنسا

الفتى نائل المرزوقي

وكان نائل خلال الواقعة برفقة اثنين من أصدقائه، في السيارة التي كان يقودها، لحظة توقيفه من جانب عناصر الشرطة الفرنسية، إلا أن أحد الصديقين فر مرعوبا من المكان بعد قتل نائل فيما الآخر ظل في السيارة.

 

وخرج صديق الفتى القتيل، البالغ من العمر 17 عاما، بمقطع صوتي انتشر بشكل كبير عبر منصات التواصل، كشف فيه حقيقة ما جرى، مشددا على أنهم لم يكونوا تحت تأثير المخدرات أو الكحول حينذاك.

ويظهر صوت صديق نائل وهو يقول إنه يريد توضيح الكثير من الحقائق ودحض الشائعات والأكاذيب التي لاحقتهم خلال الأيام الأخيرة.

وأوضح أنهم استعاروا سيارة صفراء للقيام بجولة في المدينة، ولاحقتهم دورية شرطة مسرعة وحين أوقف نائل السيارة بناء على طلبهم، أمره شرطي بفتح النافذة، وطالبه آخر بالنزول من السيارة وضربه بعقب مسدسه"، ثم قال الشرطي الثاني للأول "أطلق النار عليه".

وضرب الشرطي نائل مجددا بعقب مسدسه فاختلت حركته ورفع رجله عن دواسة الفرامل، فتحركت السيارة للأمام قليلا، فأطلق الشرطي الثاني النار مباشرة نحو نائل الذي ثقلت حينئذ قدمه على دواسة البنزين، لتتحرك السيارة بسرعة أكبر.

ويقول الفتى الراوي للواقعة إنه وبعد فترة من سير السيارة بعد إطلاق النار على نائل توقفت، فما كان منه إلا أن فر من المكان خوفا من أن يلقى مصير نائل ذاته من جانب الشرطة.

وشيع جثمان نائل المرزوقي، السبت، من مسجد "ابن باديس" إلى مقبرة "مونت فاليريان" في ضاحية "نانتير" الباريسية، وأحدث مقتله موجة احتجاجات عارمة في البلاد.

https://twitter.com/i/status/1674824536754208780

من هو نائل الذي أشعل فرنسا بمقتله

 

نائل ابن السابعة عشرة من عمره، كان "محبوبًا جدًا" في الحي، وفقًا لمحامي عائلته الذين تحدثوا على قناة "BFMTV" إثر مقتله خلال عملية تدقيق مروري بعدما رفض التوقف، افي نانتير قرب العاصمة الفرنسية.

كان نائل يعمل في توصيل البيتزا في نانتير، وكان يعيش مع والدته ولم يعرف والده أبدًا.

 

مواد متعلقة

مفتي الجمهورية يوضح أهمية العمل والحث على إتقانه في الشرع

حملات مكثفة بحلوان ضمن الموجة ٢١ لإزالة مخالفات البناء على أرضي الدولة

وفاة صديقة حياتي تفجع محبيها| معلومات عنها

مكان وموعد عزاء الراحلة صديقة حياتي

موعد ومكان عزاء صديقة حياتي أم الإعلاميين

الشيخ‭ ‬‮«‬جاد‭ ‬الحق‮» .. ‬الفقيه‭ ‬الزاهد

وزارة الداخلية تشارك فى ورشة عمل المكتب العربى للتوعية الأمنية

الكبار يتنافسون فى مهرجان كان السينمائى بنسخته 76
الجريدة الورقية