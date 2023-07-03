انطلاق اختبارات ناشئي الأهلي بالسويس الجمعة المقبل

أعلن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي موعد بدء اختبارات اللاعبين الجدد بمحافظة السويس تمهيدا لانتقاء أفضل العناصر من صغار السن والتحاقهم بالنادي الأحمر بعد اجتيازهم الاختبارات المقررة.

وتقام اختبارات الناشئين الجدد في محافظة السويس بمقر الأكاديمية بنادي النصر للبترول يوم الجمعة المقبل ٧ يوليو لمواليد (٢٠١٣ و ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و٢٠١٨)، والسبت المقبل الموافق ٨ يوليو لمواليد (٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ و ٢٠١٠ و ٢٠١١ و ٢٠١٢).

وحدد الأهلي هاتف مخصص للاستفسار من خلال رقم ٠١١٤١١١٨٩٢٢.

وبدأت عمليات بيع الاستمارات يوم ٢٤ من شهر يونيو الماضي ، واستمرت حتى نفاذ الكمية المخصصة ،وتمت عملية البيع في مقر أكاديمية النادي الأهلي بنادي النصر للبترول في السويس.

قمة الدوري المقبلة..

وفي مواجهة مرتقبة جماهيرياً ، يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة القمة المقبلة بين الاهلي والزمالك في تمام الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس بعد القادم الموافق ١٣ أغسطس المقبل لحساب منافسات الدوري الممتاز .

ويقترب الأهلي من حصد اللقب المحلي ، بعد اعتلاء صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٦٩ نقطة ، بينما يأتي الزمالك رابعاً في المسابقة برصيد ٥٩ نقطة وبخوض مواجهات أكثر من الأهلي الذي خاض ٢٧ مواجهة فقط ،بينما لعب الابيض ٣١ لقاء.

ويلاقي الزمالك نظيره المقاولون العرب غدا على ملعب ستاد القاهرة الدولي في الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة لحساب ربع نهائي كأس مصر ،بينما يستعد الأهلي لملاقاة نظيره الداخلية في دور ال١٦ من المسابقة المحلية بعدما تغلب على نظيره منتخب السويس بهدف من دون رد لحساب مواجهة دور ال ٣٢.

وعلى صعيد الاختبارات أيضا ، تجرى غدا وبعد غد الاختبارات الخاصة بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي في محافظة الشرقية للفئات العمرية أيضا السابق ذكرها.