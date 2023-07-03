وزير الإعلام اللبناني يدعو للتركيز على الصحافة البناءة المهتمة بالحلول

أكد وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري على ضرورة أن يؤدي الإعلام دورا فعالا في بناء ثقافة التلاقي والحوار والتوافق وليس ثقافة الاختلاف، داعيا للتوصل إلى مقاربة إيجابية للأخباروالتركيز أكثرعلى صحافة الحلول التي تهتم بالحلول أكثر من اهتمامها بالمشاكل، مشددا على أن الإعلام سلاح الحرب وسلاح السلام.

جاء ذلك في كلمته اليوم في المؤتمر الإعلامي الأول الذي ينظمه المكتب الإعلامي المركزي في حركة "أمل" بعنوان "دور وسائل الإعلام اللبنانية في بناء الخطاب السياسي الإيجابي.

وركز المكاري على ضرورة التوسع في مدرسة الصحافة البناءة التي تقترح مقاربات إيجابية، داعيا وسائل الإعلام اللبنانية والسياسيين والأحزاب إلى تبني الخطاب السياسي الإيجابي.

وزير الإعلام اللبناني

وأوضح وزير الإعلام اللبناني أن الإعلام قادر على لعب دورين إما أن يخيف الجمهور أو يفرحه، معتبرا أن الإعلام متهم بالتأجيج والتحريض وبشكل عام ينحاز إلى السلبية، فيما يتزايد الحديث عن ضرورة أن يؤدي الإعلام دورا فعالا في بناء ثقافة التلاقي لا ثقافة الاختلاف.

وأضاف المكاري "لو تعمقنا في نشرات الأخبار اليومية، سنجد أن الأخبار السلبية تتصدر العناوين، لقد تشربنا السلبية على جرعات يومية وتشبعنا منها، إلى حد أصبحنا معه غير قادرين على التقاط الأمور الإيجابية.

كما أشاد بتنظيم المؤتمر الإعلامي الأول للمكتب الإعلامي لحركة أمل، مؤكدا أنه أول محاولة من حزب سياسي لبناني لمد اليد لسائر الأحزاب اللبنانية، والتأسيس بشكل جماعي لخطاب سياسي إيجابي، ليكون مقدمة لحث وسائل الاعلام على لعب أدوار بناءة، حرصا على ثقافة الحوار التي تؤسس لحيوية سياسية ولثقافة التلاقي على ما هو مشترك.