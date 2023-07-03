العريان: لا شكاوى من مادة الفيزياء في امتحانات الثانوية الأزهرية بالإسكندرية

اكد علاء الدين العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب لمنطقة الاسكندرية الازهرية المشرف العام على الامتحانات الثانوية العامة لا شكاوى من الطلاب القسم العلمى بمادة الفيزياء .

كان قد استأنف طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية في الإسكندرية، ماراثون امتحانات العام الدراسى 2022/2023، اليوم ااإثنين، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، وأدى الطلاب امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي بمادة الفيزياء.

وأجرى علاء الدين العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، المشرف العام على الامتحانات، يرافقه الدكتور عصام القاضي، وهشام عبدالرحيم، موفدا قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تابعوا خروج خطوط سير سيارات نقل الأسئلة إلى اللجان الامتحانية، وسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية مشددة.

وشملت الجولة اللجان الامتحانية بنين ابوالعيون وفتيات سيدي بشر للاطمئنان على سير العملية الامتحانية مؤكدين على ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات.

وقال «العريان» إنه تم التنبيه على عدم تواجد التليفون المحمول داخل وخارج اللجان الامتحانية منعا من شبهة الغش ومن تسريب الامتحانات شديد على ذلك، كما تابع كل منهم غرفة العمليات المنعقدة بديوان عام المنطقة، للاطمئنان على عدم وجود شكوى من الطلاب والطالبات في الأسئلة في مادة الفيزياء.