المنيا تؤكد جاهزيتها للمرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات

حرص اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على متابعة جاهزية الوحدات المحلية بمراكز المحافظة كافة، لانطلاق حملات المرحلة الثالثة للموجة الـ21، واسترداد حق الشعب، وفرض هيبة الدولة.

المقرر انطلاقها السبت ٨ يوليو الجاري، وتستمر حتى ٢٨ من نفس الشهر، مؤكدًا الانتهاء من الاستعدادات الخاصة كافة بالوحدات المحلية، للتصدى لأى تعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة والبناء المخالف، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

فى سياق متصل، واصلت الوحدات المحلية حملاتها، خلال فترة العيد لإزالة التعديات، إذْ أزالت 33 حالة تعدٍّ فى 5 مراكز بالمحافظة، ففى مركز المنيا، تم إزالة 7 حالات تعدًّ على الأراضى الزراعية، بقرى (صفط الخمار، تلة، بنى محمد سلطان، بنى أحمد الغربية).

فى سمالوط شمال المحافظة، تم إزالة 14 حالة تعدٍّ، منها ١٢ حالة تعدٍّ على الأرض الزراعية بالبناء المخالف بقرية قلوصنا، وحالتين فى المهد الأولى بعزبة الصعايدة التابعة لقرية العزيمة، والثانية بحى شمال المدينة، وفى مركز بنى مزار، تم إزالة 10 حالات تعد على أرض زراعية والبناء دون ترخيص، منها، ٤ حالات بقرية إبشاق، و٤ حالات بقرية أبوجرج، و حالتين خارج الحيز العمرانى بقرية شلقام.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة، من إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية، وكذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس جنوب المنيا، بإزالة فى المهد لحالة تعدٍّ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقرية نزلة البدرمان.