ذبح 853 رأس ماشية بالمجان بمجازر المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن المجازر الحكومية بالمحافظة، قدمت خدماتها بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحي ، ومنع الذبح بالطرق والشوارع وخارج المجازر الحكومية، وإجراء الكشف البيطري عليها، حفاظاً على صحة المواطنين وسلامة وصلاحية اللحوم.

وأشار المحافظ، إلى أن مديرية الطب البيطرى قامت خلال أيام عيد الأضحى، بالإشراف على ذبح ٨٥٣ رأس ماشية بواقع، ٥٠٧ أهالى ، و ١٧٠ جمعيات ، و١٧٦ جزارين، وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها وذبحها فى المجازر مجانا.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا ، قيام المديرية بتنفيذ ١٥ حملة تفتيشية على الأسواق خلال العيد ، بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط وردع المخالفين، وتحرير المحاضر لهم ، والتى بلغ عددها ٣٨ محضرا متنوعا، كما تم ضبط ٢٠٣ كجم من اللحوم بواقع ١٢٩ كيلوجرام لحوما غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، وضبط ٧٤ كجم لحوما مذبوحة خارج المجازر وبدون بيانات .