الإثنين 03 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

انفجار في مبنى بوسط طوكيو وإصابة 3 أشخاص

انفجار في طوكيو
انفجار في طوكيو

 

أعلنت الشرطة اليابانية، اليوم الإثنين، أن دوي انفجار سُمع، وشُوهد تصاعد دخان من مبنى في منطقة "شيمباشي"، في العاصمة طوكيو.

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أعلنت الشرطة اليابانية، اليوم الاثنين، إن دوي انفجار سُمع، وشُوهد تصاعد دخان من مبنى في منطقة "شيمباشي"، في العاصمة طوكيو .

وذكرت الشرطة - وفقا لوكالة الأنباء اليابانية (كيودو)- أن "ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الحادث"، مضيفة أنه "لا يوجد أحد في حالة خطرة".

وأشارت إلى أن شاهد عيان أجرى مكالمة طوارئ للشرطة، وأن الحريق اندلع في الطابق الثاني من المبنى.

ويقع الموقع في منطقة مليئة بالمطاعم والشركات، على بعد حوالي 300 متر غرب محطة سكك حديد "شيمباشي".

 

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