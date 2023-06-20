بيان سعودى إماراتى عاجل يدين العدوان الإسرائيلي على جنين

أدانت المملكة العربية السعودية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، التصعيد الإسرائيلي الأخير في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان على مدينة جنين، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين.

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ورفضت السعودية في بيانها ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة، معربةً عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، وأمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية

كما أدانت أيضا دولة الإمارات، الهجمات العسكرية الإسرائيلية على مدينة جنين الفلسطينية ومخيمها، التي شملت غارات جوية وإطلاق نار، ووجهت وزارة الخارجية الإماراتية نداءً، حثت فيه السلطات الإسرائيلية على تهدئة الوضع وعدم التصعيد، وعدم اتخاذ أي إجراءات تزيد من حدة التوتر والعنف في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت الإمارات على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية التي تسعى لوقف تصاعد التوتر وتعزيز عملية السلام في الشرق الأوسط، ووقف الممارسات غير الشرعية التي تهدد تحقيق حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية كعاصمة لها، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام".