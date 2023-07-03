الأرصاد تكشف عن حالة الطقس hgd,l الإثنين.. القاهرة 35

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الإثنين، حيث ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كل الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس

وتشهد حالة الطقس اليوم نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع وجود ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا منا يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

حالة الطقس اليوم الإثنين:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة.

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة.

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة .