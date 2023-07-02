فاطمة عيد تكشف كواليس ارتباطها بزوجها.. وافقت عليه قبل ما أشوفه (فيديو)

كشفت المطربة فاطمة عيد، عن قصة الحب التي جمعتها بزوجها شفيق الشايب، قائله: "إحنا بلديات لكن معرفتهوش غير في القاهرة"، موضحة: "كان متجوز قبلي وكان مخلف".

وأضافت فاطمة عيد خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة فنية خاصة مساء اليوم الأحد، من برنامج واحد من الناس على فضائية الحياة، مساء اليوم : "كان عندي مشكلة مع جيراني وزوج اختي اتعرف عليه، وجه قال لي مشكلتنا هتتحل، وقالي أنا عرفت ضابط من الشرقية من عندنا، وفيه حد كلمه وروحنا أنا وزوج اختي نقابله".

قبل ما أشوفه أنا قولت لزوج أختي أنا هتجوزه

وتابعت فاطمة عيد: "قبل ما أشوفه أنا قولت لزوج أختي أنا هتجوزه، من قبل ما يشوفني ولا أشوفه"، مضيفه: "لما شوفنا بعض الموضوع خلص، واستمرينا مع بعض سنتين قبل الزواج".

وقال شفيق الشايب،: "زوجتي الأولى كانت بنت خالتي لكن مكنش فيه نصيب بينا وبين بعض، وكانت الحياة بيننا صعبة، وهو ما جعلني أنجذب لفاطمة عيد لأنني لقيتها ست هادية وظريفة وبلدياتي، وفلاحين زي بعض والكيميا واحدة".

وعلقت فاطمة عيد، قائله: "متجوزين بقالنا 50 سنة، ولم يزعلني مرة ولا خلاني أغضب منه".

وكشفت الفنانة فاطمة عيد، عن بداية حبها للغناء الشعبي، قائلة: "حبي للغناء الشعبي بدأ من وأنا طفلة صغيرة في أولى ابتدائي، وكنت أقرأ القرآن وأغني وأمثل".

وأضافت: "في الأفراح عندنا كلها عائلات وكنا بنتجمع كثيرا، وكانوا بيجيبوا ليا كرسي أقف عليه وأغني".

وأشارت: "كنت بغني في البلد عنها وبدأت أتعرف هناك وكانوا بيطلبوني في الأفراح"، موضحة: "كنت بحب محمد طه، وكملت في معهد الموسيقى".