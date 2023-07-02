كلية الملك فهد الأمنية.. وظائف جديدة لفئات الشباب

فتحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية، باب القبول للالتحاق بدورة تأهيل الضباط لحملة شهادة الثانوية العامة، والالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية

وأضحت الداخلية السعودية، اليوم الأحد، أن التقديم لكلية الملك فهد الأمنية، بدأ صباح اليوم، لحاملي الثانوية من خريجي العام الدراسي الحالي للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 67 بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية.

كلية الملك فهد الأمنية

شروط القبول بكلية الملك فهد الأمنية

حددت الإدارة العامة للقبول المركزي السعودية، ضوابط وشروط، التي جيب توافرها في الرغبين الالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية، وهي :

المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج السعودية.

حسن الأخلاق والسمعة.

غير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

الحصول على شهادة الثانوية العامة (طبيعي، شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي، إنساني).

خريج الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (انتظام نهاري).

لا يقل المعدل التراكمي عن 80% في مؤهل الثانوية العامة.

لا تقل درجة اختبار القدرات العامة عن 70%.

ألا تقل درجة اختبار التحصيل الدراسي عن 65%

أن يكون المتقدم لائقًا طبيًّا وسليمًا من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية.

لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية تطبيق أي وظيفة.

سن المتقدم لا يقل عند بدء العام الدراسي عن 17 سنة، ولا يزيد على 22 سنة.

- ألا يكون مطرودًا من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

ألا يكون المتقدم متزوجًا من أجنبية.

وزارة الداخلية السعودية

كيفية التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية

يتعين على المتقدمين لكلية الملك فهد الأمنية، تعبئة نموذج التسجيل الأولي كطالب ضابط ثانوي من خلال اتباع الخطوات الموضحة بالتالي:

دخول منصة أبشر للتوظيف من الرابط المرفق أعلاه.

النقر على الوظائف المتاحة.

قراءة شروط التقديم بدقة.

الموافقة على جميع الشروط والقواعد المذكورة.

النقر على أيقونة “تقديم الطلب”.

تعبئة البيانات الشخصية للمتقدم لدخول صفحة التقديم والتي تتمثل في رقم الهوية وتاريخ الميلاد وتحديد الجنس والحالة الاجتماعية وتعبئة رقم هوية الأب.

إدخال البيانات الشخصية للمتقدم.

النقر على أيقونة “التالي” بعد إكمال نموذج البيانات الشخصية

تهبئة باقي البيانات الخاصة بالمؤهل ثم النقر على حفظ

النقر على “عرض والتحقق”.

النقر على “تقديم الطلب”.

أخيرا يظهر أمامك رقم الطلب المقدم ورقم الوظيفة.

موعد التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية

أوضحت وزارة الداخلية السعودية، أن التقديم كلية الملك فهد الأمنية، سيكون خلال الفترة، من الساعة 10 من صباح يوم الأحد بتاريخ 14 ذي الحجة 1444هـ، الموافق لتاريخ 2 يوليو 2023م.

ويغلق باب التسجيل، الساعة 10 من صباح يوم الأربعاء بتاريخ 17 ذي الحجة 1444هـ، الموافق لتاريخ 5 يوليو 2023م.