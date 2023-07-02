صندوق التقد يمول بوركينافاسو بقيمة 305 ملايين دولار

وافق صندوق النقد الدولي، علي تقديم مساعدات لبوركينا فاسو، بقيمة 305 ملايين دولارات من أجل تعزيز مقاومة الصدمات والحد من الفقر في الدولة.

وقال مارتن شندلر، رئيس بعثة الصندوق، إن التمويل والمساعدات يهدف إلي إعادة استقرار الأقتصاد الكلي وإتاحة القدرة علي تحمل الديون.

وأضاف أن الإصلاحات الأقتصادى، يساهم في تحسين كفاءة المؤسسات العامة في قطاع الطاقة وتعبئة أفضل الموارد الضريبية، مع تنفيذ تدابير الأجتماعية لتحسين النمو.

وأوضح أن الأصلاحات ستساهم في إمكانية تهيئة الظروف للسيطرة علي الإنفاق العام، وفضلًا عن توفير أموال اللأزمة للتعامل مع مخاطر أزمة الغذاء.

كشف العقيد سيلستين سيمبوري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، عن مقتل أحد عناصر الدرك في بوركينا فاسو، خلال هجوم علي فريق من الجيش على محور كايا دوري شمال وسط البلاد، علاوة عن تحييد إرهابيين.

وقال سيمبوري، إن تعرضه سرب الأمن والطرق التابع للدرك الوطني ووحدة الهندسة العسكرية ومجموعة من المتطوعين للدفاع عن الوطن، علي هجوم استهدف مواقعهم في كايا، محور دوري قرب جسر ناري وسط البلاد.

وأضاف أن قتل مع لا يقل عن عشرة إرهابيين، والوحدات التي اتخذت إجراءات المهاجمين بسرعة كبيرة ألحقت بهم خسائر فادحة، وأجبرتهم علي الفرار.

وأوضح علي تمكنه من العثور علي أسلحة وذخائر وسيارات بكميات ضخمة، مشيرًا إلي أن راح ضحية أحد رجال الدرك حياته خلال المعارك.

وأشار إلي أن خلال المعارك، قاموا باجلاء اثنان من رجالة الدرك، والمصابيين يتلقون العلاج، موضحًا باستمرار العمليات الأمنية في المنطقة.

ونفذت القوات المسلحة في بوركينا فاسو، عمليات قتالية عديدة لمحاربة الإرهاب، تحديدًا في منطقتي بام سيسيلي واوهيجويا، واسفرت العمليات عن تحييد عشرات الإرهابيين واستعادة أسلحة قتالية.

تشهد دولة بوركينا فاسو، انعدام الأمن المتزايد منذ 2015 حتي الأن، وشهدت البلاد الاسبوع الماضي حالة من الاضطرابات وعدم الاستقرار.

لقي ما لا يقل عن خمسة عشر مدنيا مصرعهم ، الأحد الماضي ، في هجوم إرهابي على محلية كومبينجا بشرق بوركينا فاسو قرب توغو وبنين ، بحسب مصادر أمنية محلية.

ارتفع عدد النازحين بسبب الهجمات الإرهابية في البلاد من 1.9 مليون في 28 فبراير 2023 إلى 2 مليون شخص في 31 مارس ، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن المجلس الوطني للإغاثة وإعادة التأهيل في حالات الطوارئ (SP / CONASUR).