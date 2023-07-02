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الأحد 02 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

أطعمة ممنوعة لمرضى القولون.. القهوة أبرزها

القولون العصبي
القولون العصبي

يعد القولون العصبي وداء الأمعاء الالتهابي أحد أكثر أنواع أمراض القولون شيوعًا، لنقدم لكم في هذا المقال على أكلات ممنوعة لمرضى القولون وأخرى مسموح بها:

أطعمة ممنوعة لمرضى القولون العصبي 

القولون العصبي 


داء الأمعاء الالتهابي (Inflammatory Bowel Disease) هو مجموعة من الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي تؤدي إلى حدوث التهاب مزمن في أنسجته.

ومن المجموعات المرضية لداء الأمعاء الالتهابي: مرض كرون، ومرض التهاب القولون التقرحي.

القولون العصبي 
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إليك بعض الأطعمة التي يفضل تجنب تناولها قدر الإمكان والمشتركة عند معظم المرضى:

- الحبوب والبقوليات.
-المعكرونة.
- الفاصولياء.
- العدس.
- المشروبات الغازية.
- القرنبيط.
- البروكلي.
- الكرنب.
- الأطعمة المقلية الدسمة.
- القهوة.
- الأطعمة الحارة.
- منتجات الألبان.

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