"الراي" سمكة غريبة تعيد مخاوف القرش في خليج السويس (شاهد)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسمكة تشبه "القرش" في خليج السويس، ما تسبب في مخاوف لدى المواطنين.

حقيقة ظهور سمكة قرش في خليج السويس

زادت مخاوف المواطنين بعد أن تم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع، وربطوا الأمر بهجوم سمكة قرش على سائح روسي في شاطئ الغردقة خلال الأيام الماضية والتهامه، وعلى الفور سادت حالة من القلق بين السكان، ليكشف الدكتور أمجد شعبان، الباحث بالمعهد القومي لعلوم البحار والمتخصص في أسماك القرش، عن حقيقة وجود سمكة قرش في السويس.

سمكة الراي

كشف الباحث بالمعهد القومي لعلوم البحار والمتخصص في أسماك القرش، عن حقيقة الفيديو المتداول وتبين أنها السمكة الموجودة في الفيديو من نوع السمك يطلب عليه "الراي" وليست سمكة قرش كما تردد.

قال أمجد شعبان، إن السمكة الموجودة في الفيديو هي سمكة الراي وهي نوع مسالم كثيرة الانتشار في هذه المنطقة ولا ينتج عن تواجدها أي خطورة ولا تهاجم الإنسان.

سمكة الراي

أكثر أسماك القرش خطورة على البشر

وأوضح المتخصص في أسماك القرش، أن هناك حوالي 44 نوع من سمك القرش متواجدة في البحر الأحمر، ولا تهاجم الإنسان عدا 3 أنواع يمكن أن تشكل خطر على الإنسان في حالات نادرة مثل اتباع سلوك خاطئ من الإنسان أو من السمكة نفسها حال تواجد الإنسان في أماكن نفوذ السمكة أو أماكن عميقة جدًا وكذلك أثناء فترة التزاوج.

القرش الأبيض

وأشار المتخصص إلى أن الثلاثة أنواع هم :" القرش الأبيض، وقرش ماكو ، وقرش النمر، وجمعيها لا خطورة منها إلا في حالات نادرة جدا، مؤكدا أن حوادث أسماك القرش تكاد لا تذكر ومحدودة جدا مقارنة بهجمات القرش في جنوب أفريقيا وأستراليا.

قرش ماكو

قرش النمر

حقيقة تواجد أسماك قرش في الإسكندرية

انتشرت مجموعة من الصور عبر السوشيال ميديا لبعض الصيادين وهم يحملون سمكة قرش صغيرة الحجم ذو أسنان مدببة في شاطئ المكس غرب الإسكندرية، وعلى الفور نفى نقيب الصيادين في الإسكندرية، أشرف زريق، والدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، عن وجود سمكة قرش في الإسكندرية، مؤكدين أن الصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير حقيقية، وتم التواصل مع الصيادين وتأكد من نفى الأمر.