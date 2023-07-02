تموين الدقهلية تشن حملة مكبرة في ميت غمر

بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين باستمرار الحملات الرقابية على المخابز ومدى جوده الخبز للمواصفات والأوزان القانونية وضمان وصولة الدعم لمستحقيه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تم تسيير حملة فجر اليوم الأحد، برئاسة السيد محمد دايرة المشرف العام على مديرية التموين الدقهلية يرافقه على حسن وكيل المديرية ومحمد زغلول مدير الرقابة التموينية ومصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية ومحمد صالح وسامى إبراهيم وايهاب رجب ومجدى حموده من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية ناحية مركز ومدينة ميت غمر.

وأسفرت عن ضبط عدد 32 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من 8 : 19 جرام، 15 محضر تصرف في إجمالى 76 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، و 50 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية .

وعدد 52 محضر انتهاء من الإنتاج، و3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، و2 محضر عدم نظافة أدوات العجين، و1 محضر تجميع 165 بطاقة تموينية ذكية وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

إضافة إلي تحرير 1 محضر بيع أزيد من السعر الرسمى، و1 محضر تجميع 5 شكاير دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام.

وأكد السيد محمد دايرة المشرف العام على مديرية التموين الدقهلية أنه جاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسوف تواصل مديرية تموين الدقهلية حملاتها فى مواجهة المخالفين.

