متلازمة القولون العصبي.. أعراضها وطرق علاجها

القولون العصبي يعرف أيضًا باسم القولون التشنجي والتهاب القولون المخاطي والتهاب القولون التشنجي، والقولون العصبي هو مجموعة من الأعراض المعوية التي تحدث عادةً معًا، تختلف الأعراض في شدتها ومدتها من شخص لآخر.

متلازمة القولون المتهيج من الاضطرابات الشائعة التي تصيب الأمعاء الغليظة، وتشمل مؤشرات المرض والأعراض تقلصات وألم البطن والانتفاخ والغازات والإسهال أو الإمساك أو كليهما، وتحتاج متلازمة القولون المتهيج لعلاج طويل المدى، حيث إنها مرض مزمن.

أعراض القولون العصبي

تشمل أعراض القولون العصبي عادة ما يلي:

- تقلصات

- وجع بطن

- الانتفاخ والغازات

- إمساك

- إسهال

علاج القولون العصبي

لا يوجد علاج للـ قولون العصبي، ولكن يهدف العلاج إلى تخفيف الأعراض في البداية ، وقد يطلب منك طبيبك إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة، عادة ما يتم اقتراح هذه "العلاجات المنزلية" قبل استخدام الدواء.

العلاجات المنزلية للقولون العصبي

قد تساعد بعض العلاجات المنزلية أو تغييرات نمط الحياة في تخفيف أعراض القولون العصبي لديك دون استخدام الأدوية، تتضمن أمثلة هذه التغييرات في نمط الحياة ما يلي:

- المشاركة في التمارين البدنية المنتظمة

- التقليل من المشروبات المحتوية على الكافيين التي تحفز الأمعاء

- تناول وجبات أصغر

- التقليل من التوتر (العلاج بالكلام قد يساعد)

- تناول البروبيوتيك (البكتيريا "الجيدة" التي توجد عادة في الأمعاء) للمساعدة في تخفيف الغازات والانتفاخ

- تجنب الأطعمة المقلية أو الحارة