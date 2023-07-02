حصاد هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال 4 أعوام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أبرز إنجازات الهيئة، باعتبارها ذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك من خلال «انفوجراف» يستعرض إنجاز 4 أعوام من تطبيق المنظومة.

وأشار الانفوجراف، إلى انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بـ4 محافظات حتى الآن، بدأت في يوليو 2019 بانطلاق المنظومة تجريبيًا من محافظة بورسعيد نواة المنظومة الجديدة، وفي نوفمبر من ذات العام أعلن فخامة رئيس الجمهورية تشغيل المنظومة رسميًا ببورسعيد .

وتابع «الانفوجراف» : في فبراير 2021 أطلق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من داخل مجمع الاسماعيلية الطبي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الثلاث «الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء» عبر تقنية {الفيديوكونفرانس}، لتقدم المحافظات الأربع حتى الآن 24.5 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال منشآتها الصحية التي تغطي كافة أرجاء الأربع محافظات.

ولفت إلى تسجيل أكثر من 5مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى الست لتطبيق التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان)، مشيرًا إلى المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى الست لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي شملت 297 منشأة صحية.

وأوضح «الانفوجراف» تقديم مايقرب من 14 مليون خدمة طبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأربع محافظات، فضلًا عن تقديم أكثر من 10.5 مليون خدمة طب أسرة بمنشآت طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات سالِفة الذكر.

ووفقًا للانفوجراف، تم إجراء 375 ألف عملية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأربع المحافظات، وذلك تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى استحداث العديد من التقنيات الطبية وحزم الخدمات العلاجية وبأعلى المعايير العالمية كعمليات استبدال الصمام بالقسطرة TAVI، وعلاج تمدد الشريان الأورطي باستخدام الدعامة المغطاة بتقنية EVAR ، وتقنيات تم استحداثها لإجراء الجراحات الميكرسكوبية و مناظير الجهاز الهضمي وجراحات القلب النابض.. إلخ



وأردف الانفوجراف إلى إنشاء أكثر من 4.3 مليون ملف طبي موحد بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وبلغ إجمالي المنشأت الطبية المعتمدة والمسجلة التابعة للهيئة طبقًا لمعايير الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية GAHAR إلى 127منشأة تابعة لهيئة الرعاية الصحية.

وتم تطوير وإنشاء أكثر من 52 مستشفى و 320 وحدة ومركز طب أسرة بالمحافظات من خلال وزارة الصحة والسكان بتكلفة تتجاوز 53 مليار جنيه، لافتًا إلى انخفاض معدلات الإنفاق الشخصي من الجيب من 62.3% لأقل من 47% في محافظة بورسعيد بعد عام واحد من التطبيق، وميكنة 100% من وحدات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل و 85% من المستشفيات

بينما تم تكويد أكثر من 3.5 مليون دواء ومستلزم طبي طبقاً للتكويد العالمي GS1، وذلك بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، وإصدار أكثر من 18 مليون وصفة طبية مميكنة ونجاح منظومة إصدار الوصفات الطبية الإلكترونية، فيما تم مضاعفة أعداد الأطباء والتمريض بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة وتحسين جداول الأجور، وتقديم 5322 برنامج تدريبي للأطقم الطبية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات.

واختتم «الانفوجراف» بإطلاق هيئة الرعاية الصحية مشروعها للسياحة العلاجية تحت شعار العلامة التجارية (نرعاك في مصر)، وذلك لاستقطاب الوافدين الأجانب وعلاجهم بمستشفيات الهيئة بالمحافظات، لتحقيق استراتيجية الهيئة الرامية لوضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، وبما يتسق مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة ورؤية مصر 2030.