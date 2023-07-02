لاعب جولف يتحدى قوانين الفيزياء بضربة.. فيديو

استطاع لاعب جولف، أن ينجح في إحراز هدف مستحيل، بعدما تحدى قوانين الفيزياء وتمكن من دحرجة الكرة على المياه في ملعب الجولف.

وتداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه لاعب جولف يدعى جون رام، وهو يضرب الكرة بالمضرب، ويجعلها تجري على المياه، لتصل إلى المنطقة الخضراء على الجانب الثاني، وتدخل حفرتها بنجاح وكأنه استطاع بضربة يده أن يتحدى قوانين الفيزياء وجعل الكرة تسير فوق المياه وتصل إلى الهدف.

Luck or mastering the laws of physics?



Golfer Jon Rahm Rodriguez produced a superb shot that skimmed off the water before slowly rolling its way into the hole



[video: https://t.co/Uow65x7PfE] pic.twitter.com/0CgG6RWr6A — Massimo (@Rainmaker1973) July 2, 2023

تمارس رياضة الجولف في الهواء الطلق على مساحات كبيرة من العشب، تتخللها مرتفعات وحفر ضيقة ومجاري مائية ، ويتراوح طول ملعب الجولف بين 3 و 7 كيلومترات حسب عدد الحفر التي فيه و يبلغ عددها بين 9 و 18 حفرة ويجب إدخال كرة صغيرة داخلها بواسطة عصا تسمى ميجارا . وتعتبر اسكتلندا أول من اكتشف هذه اللعبة.

وترجع أصول رياضة الجولف، إلى أكثر من رأي هناك من يقول فرنسا وهولندا وغيرهم ولكن الرأي الغالب أنها نشأت في اسكتلندا وهو ما اتفق عليه الأغلبية ، وقد كان يمارسها اللاعبون في الشوارع مستخدمين كرة محشوة بالريش وعصاه مثنية من نهايتها، وتم افتتاح أول نادي لها في أدنبره، وربما هذا ما يدعم صواب الرأي الأخير بخصوص أصول اللعبة.

وتم تأسيس جمعية للاعبي الجولف وهي جمعية القديس أندرو، ووضعت الجمعية ثلاث عشر قاعدة للعبة يتم الالتزام بها من اللاعبين وما زالت هذه القواعد قائمة إلى الآن، ثم انتشرت اللعبة بعد ذلك من اسكتلندا إلى أيرلندا ثم انجلترا وأمريكا الشمالية وحظيت باهتمام وانتشار واسع، وأقيمت المباراة الأولى في أمريكا في ولاية نيويورك مما أدى إلى شهرتها أكثر.