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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

عضو الإسماعيلي السابق تناشد وزير الرياضة للتدخل لحل أزمة الدراويش

بوابة الوفد الإلكترونية

ناشدت نانسي القاضي عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي السابق، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة التدخل لحل الأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليًا.

وشددت القاضي، على وجود أزمة مالية شديدة يعاني منها النادي الإسماعيلي أدت إلى تدهور نتائجه هذا الموسم ووصل به الحال للمنافسة على الصراع من الهبوط إلى الدرجة الأدنى، رغم كونه من أندية القمة بمصر.

وأوضحت عضو الإسماعيلي السابق، الدراويش هو الضلع الثالث للكرة المصرية بعد الأهلي والزمالك، فضلًا عن امتلاكه قاعدة جماهيرية ضخمة سواء في مصر أو الوطن العربي وإفريقيا، مؤكدة عدم رضاها عن ما وصل إليه القلعة الرياضية العريقة.

وأكدت عضو الإسماعيلي السابق، أنه من الضروري تدخل وزارة الرياضة لإنهاء الأزمة المالية، ومعرفة أسبابها وحصر المديونيات التي يعاني منها النادي، بخلاف تقديم دعم مالي يليق بالإسماعيلي، قبل انطلاق الموسم الجديد، ليعود إلى مكانته الطبيعية.


الإسماعيلي لا يستحق ما وصل إليه

واختتمت ، بأن الإسماعيلي لا يستحق ما وصل إليه حاليًا، لذلك لا بد من العمل على حل المشكلات المتراكمة على النادي منذ سنوات، من أجل استعادة النادي مكانته العريقة بين كبار أندية مصر وإفريقيا، والمنافسة على كافة الألقاب التي يشارك فيها.

 

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