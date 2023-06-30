الاسماعيلى يصارع الهبوط للموسم الثاني على التوالي

قبل 3 جولات من نهاية الموسم

يستمر الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلى في مسلسل صراع البقاء بالدوري المصري الممتاز بالموسم الثاني على التوالي، بسبب سوء نتائج الفريق في الموسم الجاري 2022-2024.

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تعادل الاسماعيلى مع أسوان بهدف لكل فريق على ملعب ستاد الاسماعيليه، ليواصل الدراويش الأداء الباهت ومسلسل فقدان النقاط للمواجهة الرابعة على التوالي منذ الانتصار على حرس الحدود قبل 4 جولات.

الاسماعيلي يصارع من أجل البقاء

خسر الاسماعيلى من النجوم بهدفين دون مقابل في دور الـ 32 من كأس مصر، وبعدها تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق بمسابقة الدوري، ثم خسر من طلائع الجولة في الجولة 30 بهدف نظيف.

وفي الجولة 32 تعادل مع أسوان بهدف محمد الشامي، ليرتكز في المركز الثاني عشر من الترتيب برصيد 34 نفطة.

حقق الاسماعيلى الفوز في 7 مواجهات فقط مقابل 13 تعادل و11 مواجهة تذوق فيها طعم الهزيمة، حتى أصبح بعيدًا عن مراكز الهبوط بفارق نقطتين.

الاسماعيلي يؤكد بقاءه في الدوري بالجولة الختامية

وفي منافسات الموسم الماضي 2021-2022 نجح الاسماعيلي في انقاذ نفسه بتحقيق البقاء ببطولة الدوري للموسم الجاري، والذي تحقق في الجولة الختامية، وبالرغم من خسارته لقاء الجولة الاخيره حينها لكن تعادل غزل المحلة والاتحاد السكندري في لقاء الجولة الاخيره كان له الدور الأكبر في بقاء الدورايش بمنافسات الدوري الممتاز حتى هذا الموسم.

مباراة الاسماعيلي المقبلة أمام الأهلي

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلى لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تدخل ضمن المواجهات التي لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يتحتاج الدراويش لتحقيق الانتصار على المارد الأحمر في لقاء سيكون صعب على برازيل مصر.

ستقام مباراة الاسماعيلي والأهلي يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 من شهر يوليو المقبل، والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة النصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

إذا حقق الاسماعيلى الانتصار على النادي الاهلي في الجولة المقبلة سيمتلك الفريق 37 نقطة، وحينها سيرتقي للمركز العاشر من الترتيب بفارق 5 نقاط عن غزل المحلة صاحب المركز الـ 16.

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