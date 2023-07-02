اسكتي إنتي.. رصاصة طائشة في قلب أحمد سعد (شاهد)

دخل الفنان أحمد سعد في مشادة كلامية حادة مع إحدى السيدات المنظمات لحفله في تونس، ضمن مهرجان بنزرت الدولي للتخييم، لرفضه إجراء أي مقابلات إعلامية بعد الحفل، الذي أحياه بالمهرجان.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية"، اليوم الأحد، لقطات من مشادة أحمد سعد مع متعهدة الحفلات.

وأظهر مقطع الفيديو المتداوَل؛ أحمد سعد وبدأ حديثه مع كاميرات القنوات التي كانت في انتظاره؛ موجهًا لهم التحية والتقدير على التواجد؛ موضحًا أنه لم يتفق على إجراء لقاءات صحفية، أو إعلامية عقب انتهاء حفله، وأثناء ذلك قاطعته سيدة، اتضح من حديثها أنها مشارِكة في تنظيم الحفل؛ حيث كذَّبت حديثه تمامًا؛ لينفعل عليها أحمد سعد.

وجاء حديث المطرب أحمد سعد كالتالي: "مساء الخير.. الأول يا رب تكونوا بخير.. لازم تعرفوا إن أنا موجود هنا معاكم احترامًا وتقديرًا وحبًا لكل الإعلام والشعب التونسي فردًا فردًا.. لكن أنا كاتفاق لعمل أحاديث صحفية، مش موجود في اتفاقاتي بعد الحفل.. لكن وجودكم هنا علشان تاخدوا مني كلمة، شيء يسعد قلبي".

متعهدة حفل أحمد سعد في تونس تنفعل عليه:

قاطعته سيدة من إدارة المهرجان؛ مؤكدة أن الاتفاق معه كان ينص على إجراء ندوة صحفية بعد الحفل؛ لينفعل عليها أحمد سعد قائلاً لها: "اسكتي أنتِ.. أنتِ مش بتعرفي تنظمي حفلات أصلاً".. لترد عليه هذه السيدة منفعلة: "علشان إيه تأخد 80 ألف دولار وتخرج".

وردت منظمة حفل أحمد سعد بتونس عليه، قائلة: يعني تاخد 80 ألف دولار وتخرج ومتحترمش الشعب التونسي، أومال جاي ليه؟.. الصحافة التونسية رائدة في كل مكان.

وأضافت منظمة حفل أحمد سعد بتونس، خلال حديثها له: «امرأة تونسية عاملة مهرجان، وتقول لها اسكتي انتي.. لا يا بابا بقولك مش هتسكت لك.. دي امرأة تونسية حرة».

أغنية اختياراتي لأحمد سعد الأكثر استماعًا،

جاءت أغنية "اختياراتي" للفنان أحمد سعد من فيلم “مستر إكس”، الذي عُرض في عيد الأضحى 2023، في المركز الأول في قائمة الأكثر استماعًا على اليوتيوب.

وحصدت الأغنية أكثر من 3 ملايين مشاهدة على اليوتيوب منذ 8 أيام من طرحها.