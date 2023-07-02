أحمد سعد يُحدث أزمة في مهرجان بنزرت بتونس

أحدث الفنان أحمد سعد ضجة بعد حفله الجماهيري في تونس، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له عبر وصفحات التواصل الاجتماعي، ليعلن فيه رفضه إجراء أي مقابلات إعلامية ورفضه الوقوف أمام الكاميرات، عقب ، مما ساعد في أثارة الجدل ضجة كبيرة بين الإعلاميين والصحفيين التونسيين.

أزمة أحمد سعد في تونس

بداية القصة البداية كانت عندما غادر المطرب أحمد سعد بعد حفله ضمن المهرجان الدولي للتخييم في بنزرت بتونس دون حضور المؤتمر الصحفي المتفق عليه من إدارة المهرجان، مبيناً أنه لم يتم الاتفاق معه على ذلك.

وقاطعت منظمة الحفل أحمد سعد أثناء إجرائه لقاء صحفى ليرد عليها: "اسكتى انتى ممكن تسكتى" وقام سعد بعد ذلك بمغادرة اللقاء الصحفي وسط هرج ومرج ومطالبة من الصحفيين بالاعتذار. إلا أنها قاطعته بصوت مرتفع، مبينة أنه ملزم بحضور الموتمر الصحفي متفق عليه، ما دفع المطرب إلى مخاطبتها قائلاً "اسكتي لو سمحتي .. اسكتي أنتي.. علشان أنتي ما تعرفيش تعملي حفلات ولا تعرفي تديري حفلات ولا لك علاقة بالحفلات".

مضيفاً "أنا جيت هنا علشان.. ".. لتقاطعه نفس السيدة قائلة "علشان إيه علشان تاخد 80 ألف دولار وتخرج؟ ويذكر أن حاز المطرب أحمد سعد على 3 جوائز مؤخرًا،وذلك خلال حفل توزيع جوائز ميدل إيست ميوزك أورد MEMA في مدينة العلمين الجديدة، كأفضل مطرب، وأفضل فيديو كليب عن أغنية وسع وسع، وأفضل أغنية لفيلم عن أغنية إيه اليوم الحلو دا، والتي قدمها خلال أحداث فيلم عمهم بطولة الفنان محمد عادل إمام.