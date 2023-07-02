ختام  فعاليات العيد أحلى بمراكز الشباب ببني سويف

اختتمت فعاليات مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب والتي نفذتها إدارة الشباب بالمديرية لإدخال البهجة والسرور على المواطنين أثناء أيام عطلة عيد الأضحى المبارك وتم خلالها فتح مراكز الشباب على مستوى المحافظة لاستقبال المواطنين من مختلف الفئات والمراحل العمرية من الأطفال والشباب والكبار.

من جهته أشار مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة،أن المبادرة، تم تنفيذها للعام الثاني على التوالى بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية احتفالا بعيد الأضحى المبارك وتهدف إلى جعل مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية شاملة،من خلال فتح مراكز الشباب ابوابها امام الجمهور خلال أيام العيد حيث تضمنت فاعليات المبادرة تنظيم أنشطة ترفيهية لأهالي بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب لإدخال البهجة والسعادة عليهم والتي تنوعت ما بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية وملاهي وتوزيع ألعاب وهدايا للأطفال داخل مراكز الشباب.

وتقدم إبراهيم بالشكر لقيادات ومسوؤلى والعاملين بالشباب والرياضة وفي مقدمتهم ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب رحاب صلاح مدير إدارة الشباب ومنسق عام المبادرة بالمديرية ومديري الإدارات ومراكز الشباب لجهودههم وتعاونهم في تنفيذ المبادرة التي بدأت مع أول أيام العيد بتجهيز مراكز الشباب التي تم تخصيصها كساحات لأداء الصلاة واستقبال المواطنين من الأعضاء والمترددين من مختلف الفئات العمرية أطفال وشباب وأسر على مدار أيام عطلة العيد وتنفيذ الأنشطة الترفيهية والثقافية والاجتماعية والرياضة بمراكز الشباب التي تم فتح أبوايها أمام الجمهور بالمجان للاستماع بقضاء عطلة العيد.

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