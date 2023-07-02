أمن القليوبية يضبط عاطلاً يمارس نشاطًا إجراميًا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

اقرأ أيضاً: أمن القليوبية يحرر 55 محضرا عدم ارتداء كمامة للمواطنين





وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش"، وسلاح ناري وذخائر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد بورود تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية وذخائر.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط "ط م ط"، 30 سنة، عاطل، مقيم دائرة القسم، وبحوزته ما يقرب من كيلو ونصف من مخدر الحشيش، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، وذخائر تستعمل على نفس السلاح، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

التحقيق مع مُسجل خطر نصب على المواطنين

وفي سياقٍ مُتصل، تُحقق النيابة العامة مع مسجل خطر، لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين، عبر موقع فيسبوك، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وذكر المتهم خلال اعترافاته أنه تمكن من ارتكاب 10 جرائم احتيال.

وذكر المتهم أنه أنشأ صفحة عبر موقع فيسبوك، ادعى خلالها بيعه آلات موسيقية، واستولى من الراغبين في الشراء على مبالغ مالية يتم تحويلها له، عبر إحدى التطبيقات الإلكترونية المعروفة، دون تسليم أي آلات لهم.

واستمع رجال المباحث لأقوال أحد الضحايا، الذي تقدم ببلاغ لقسم شرطة المطرية، وقال أنه تواصل مع المتهم عبر فيسبوك، لشراء آلة موسيقية، وحول جزء من قيمتها له، إلا أنه فوجئ بتعرضه للاحتيال والنصب من جانب المتهم، ووجه له اتهاما بالنصب.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين) بتعرضه لواقعة نصب من قِبل أحد الأشخاص قد تعرف عليه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حال قيام الأخير بعرض آلات موسيقية للبيع على الصفحة الخاصة به مقابل مبلغ مالى واتفق معه على التقابل بدائرة القسم، وتحصل منه على مبلغ مالى كمقدم شراء الآلات إلا أنه اكتشف تعرضه لواقعة نصب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم) .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقر بقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق صفحة عبر موقع "فيس بوك" يزعم خلالها بعرض آلات موسيقية للبيع، وعلى إثر ذلك يقوم بالاتفاق مع المجنى عليهم على تحويل مبالغ مالية عبر أحد التطبيقات كمقدم شراء أو التقابل معهم بدائرة القسم ، وأقر بارتكابه (10) وقائع نصب بذات الأسلوب .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.