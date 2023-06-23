طالب بجامعة بنها يفوز بالمركز الثالث فى مسابقة عالمية

حصل الطالب عمر طارق ابن قرية ميت الحوفيين التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية والمقيد بالفرقة الرابعة بقسم الاتصالات والحاسبات لحصوله على المركز الثالث فى مجال الشبكات بمسابقة هواوى العالمية (Huawei ICT Competition) بدولة الصين مايو 2023 بمشاركة 120 ألف طالب من أكثر من 74 دولة على مستوى العالم متمنين له دوام التوفيق والنجاح.

وقال الطالب عمر طارق أن مراحل المسابقة بدأت فى ديسمبر 2022 بامتحان تحديد المستوى المؤهل للامتحان القومى (National) على مستوى الجمهورية وتأهل الطالب عمر طارق من ضمن 24 طالبًا على مستوى الجمهورية وتدرب بعدها لمدة شهر على أيدى مدربين من المعهد القومى للاتصالات NTI وأيضًا من شركة هواوى وتم تقسيم 24 طالبًا إلى فرق كل فريق 3 طلاب.

وشارك الطالب ضمن فريق مكون منه مع طالبة من كلية حاسبات ومعلومات بجامعة القاهرة وطالب من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية وتأهل الفريق بعدها ضمن 9 طلاب للامتحان الإقليمى (Regional) على مستوى شمال أفريقيا فى منافسة مع أكثر من 18 فريق من القارة الأفريقية وحصل الفريق على المركز الأول على مستوى مصر والخامس على مستوى أفريقيا متأهلين بعدها للمرحلة الأخيرة فى المستوى العالمى (Global) فى دولة الصين بمدينة (Shenzhen) واستعدادًا للمسابقة النهائية حصلت الفرق المتأهلة على تدريب لمدة شهر آخر على أيدى مدربين من هواوى شمل التدريب جزى ميدانى عملى على أجهزة من الشركة ثم كانت فعاليات الامتحان والحفل الختامى فى الفترة من 24 مايو 2023 إلى 27 مايو 2023 وحصل الفريق على المركز الثالث على مستوى العالم فى مجال الشبكات بعد امتحان استمر 8 ساعات متتالية.

الطالب عمر طارق

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