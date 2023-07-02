إنييستا يودع كرة القدم من بوابة كوبى الياباني

إعتزل أندريس إنييستا اللاعب الإسباني المخضرم، لعب كرة القدم، من بوابة نادية الأخير الذي لعب له

" كوبي الياباني"، وذلك عن يناهز 39 عاماً.

وودَّع نادي فيسل كوبي الياباني، أمس، الإسباني أندريس إنييستا، قائد الفريق الأول لكرة القدم، عقب نهاية المباراة أمام كونسادول سابورو “1ـ1”، ضمن الجولة الـ 19 من الدوري الياباني.

ويملك اللاعب الملقَّب بـ ”الرسام” 36 لقبًا مع برشلونة “674 مباراة”، وثلاثة مع المنتخب “131 مباراة”، كما اختير لاعب العام في إسبانيا 2009، وأفضل لاعب أوروبي 2021.

وعقب اللقاء، تسلم إنييستا باقات من الورد، كما رفعه اللاعبون في وسط الملعب، وارتدوا قميصًا تذكاريًّا بهذه المناسبة.



وانضم اللاعب، صاحب هدف الفوز الوحيد في نهائي كأس العالم 2010 وقائد برشلونة السابق، إلى فيسل كوبي عام 2018 عقب نهاية عقده مع الفريق الكاتالوني، وقادة إلى أول لقبين في تاريخه، وهما كأس اليابان في 2019، والسوبر في 2020.

وكان إنييستا قد أعلن في وقت سابق، رحيله عن صفوف فيسيل كوبي، مشيرًا أنه لا ينوي اعتزال كرة القدم في الوقت الحالي.

وقال إنييستا في تصريحات تليفزيونية: «نأخذ معنا كذكرى ثمينة الحب والاحترام الذي أظهروه لي منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه إلى هنا».

وأضاف: “منذ اليوم الأول لي في اليابان، كان هدفي هو جعل النادي أكبر، وأشعر أنني نجحت في تحقيق هذا الهدف”.

وتابع: “حاولت دائما بذل قصارى جهدي داخل وخارج الملعب، أتمنى أن تشعروا جميعا بنفس الفخر الذي شعرت به مع هذا الفريق”.

وأتم: “أريد الاعتزال واقفا على قدمي داخل الملعب، وأنا مستعد جيدًا لخطوتي القادمة في كرة القدم”.



تفاصيل مباراة إعتوزال إنييستا

وهذه أول مرة يبدأ فيها المخضرم إنييستا مباراة بالدوري الياباني خلال الموسم الحالي، بعدما ابتلي لاعب الوسط بالعديد من الإصابات بشكل أثر على مشواره.



ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية عن إنييستا قوله في استاد ميساكي بارك الممتلئ تماما بالمشجعين بينما كان يبكي، وصرّح: "الأشهر الأخيرة الماضية كانت صعبة حقا عليّ، وكذلك على المقربين مني".

وأضاف: "لدي الرغبة في الاعتزال وإنهاء مشواري أثناء وجودي في الملعب، وسأتخذ خطوتي المقبلة وفقا لهذه المشاعر".

يذكر أن انضم إنييستا لفريق كوبي، المملوك لرجل الأعمال الملياردير هيروشي ميكيتاني، في صيف 2018 وقاد النادي لحصد لقبه الأول عندما فاز بكأس الإمبراطور في العام التالي.