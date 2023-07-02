رئيس مدينة سفاجا يتابع أعمال لجنة الإصحاح البيئي للحد من انتشار البعوض

تابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم، أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة تطهير خزانات المياه والتنظيف حولها للحد من انتشار وتكاثر البعوض والحشرات الناقلة.

أوضح رئيس المدينة، أنه بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر قامت اليوم اللجنة المكونة من سكرتير المدينة ومديري الإدارات المعنية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا بالاشتراك مع إدارة الطب الوقائي وفرق مكافحة الأمراض التابعة لوزارة الصحة وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع سفاجا بالمرور على مناطق مختلفة بالمدينة للتأكد من تغطية وأحكام الغلق لغطاء خزانات المياه ومراجعة نظافة المدينة للحد من انتشار وتكاثر البعوض والحشرات الناقلة للأمراض.

أضاف شعبان، أن اللجنة رصدت عددًا من الخزانات الأرضية التي تحتاج تغطيه وجاري التعامل معها وتم رصد أشجار كثيفة بين عمارات أبو النصر ال٥٠٠ وحدة خلف المطافئ وعمارات مبارك ٣ المجاورة لها وهي التي تساعد على تكاثر البعوض والحشرات ناقلة الأمراض وتعتبر موطنا لها.

مراعاة تغطية وغلق خزانات المياه الخاصة

وطالب رئيس المدينة، المواطنين بالضرورة مراعاة تغطية وغلق خزانات المياه الخاصة بهم وعدم التسبب في وجود برك مياه وتقليم نظافة الأشجار الخاصة بهم لمساعدة فرق مكافحة الأمراض للتخلص من البعوض والحشرات والحفاظ على أنفسهم وذويهم.

وكان اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا قد عقد اجتماعا مع مسئولي الإدارة الصحية بسفاجا وفريق عمل وزارة الصحة والسكان من قطاع الطب الوقائي والإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بحضور الدكتورة نرمين مدير الطب الوقائي بالبحر الأحمر المنوط بتنفيذ خطة الإصحاح البيئي بالمدينة والتي بدأ تنفيذها من ٢٧مايو الماضي وتستمر حتى نهاية الشهر.

وأوضح رئيس المدينة أن الفريق يسعى إلى تحقيق الإصحاح البيئي وهو المحافظة على الأوضاع الصحية من خلال تقديم خدمات جمع النفايات ومعالجة المياه والحد من عوامل التلوث اعتمادا على وسائل وخدمات أساسية تفصل الفضلات البشرية ومسببات التلوث وانتشار الأمراض عن البشر بشكل صحي ويهدف لمكافحة نواقل الأمراض من حشرات وحيوانات وفضلات بشرية وتلوث مياه، وذلك لمنع وقوع الأمراض والعدوى وتفشيها بين الناس.

وناقش شعبان خطة العمل وأهداف حملة الإصحاح البيئي بسفاجا وكيفية التنسيق بين الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتأكد من سلامة واستيفاء خزانات المياه بالمنازل للاشتراطات الصحية.

وأضاف رئيس المدينة أن الحملة تسعى إلى التأكد من سلامة أغطية ترنشاط الصرف والتخلص الأمن من محتوياتها والتأكد من عدم وجود مخلفات وقمامة بالشوارع وتنفيذ أعمال الترصد الحشري ومكافحة ناقلات الأمراض بالمربعات المختارة.

تنفيذ الأعمال الميدانية من مديرية الشئون الصحية

ومن جانبها أكدت الدكتورة نرمين أنه تم تقسيم فريق العمل إلى ٦ مجموعات تضم ممثلين من (مكافحة ناقلات الأمراض- صحة البيئة - الثقافة الصحية _مجلس المدينة- الإدارة الصحية بسفاجا)

فضلا عن إعداد فرق متابعة لتنفيذ الأعمال الميدانية من مديرية الشئون الصحية برئاسة دمتورة أميرة سعید محمود مدير مكافحة الأمراض المعدية بالمديرية والانتهاء من إعداد متطلبات الدعم اللوجستي لفرق العمل الميداني و تحديد واختبار وإعداد خرائط المربعات المختارة للعمل الميداني.

وشدد رئيس المدينة على تكثيف جهود أعمال المكافحة للطور اليرقي للبعوض وإجراء أعمال المكافحة للطور البالغ للبعوض باستخدام الضباب الحراري بأجهزة الضباب الحراري و سرعة المرور على خزانات مياه الشرب للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية ورصد المخالفات الموجود بالخزانات والعمل على تلافيها.

المكافحة

المكافحة

المكافحة