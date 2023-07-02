موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى وعودة العمل بالقطاع الحكومي والخاص

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى وعودة العمل بالمصالح الحكومية، تزامنًا مع انتهاء أيام عيد الأضحى المبارك والتي كان آخرها أمس السبت.

وبحسب قرار مجلس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 فإن إجازة عيد الأضحى تنتهي في القطاع الحكومي غدًا الإثنين الموافق 3 يوليو 2023، على أن يعود العمل داخل المصالح والقطاعات الحكومية يوم الثلاثاء، بينما تنتهي إجازة العيد 2023 للقطاع الخاص اليوم الأحد الموافق 2 يوليو، على أن يعود جميع الموظفين للعمل بدءًا من الغد الإثنين.

عودة العمل

وكانت وزارة العمل أعلنت عن تفاصيل إجازة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، وقالت وزارة العمل أن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، لتنتهي يوم الأحد 2 يوليو 2023، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع استمرار أعمال الامتحانات في المدارس الخاصة، وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطات المختصة، واعتبار يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 بدلًا من إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الإثنين الموافق 3 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قِبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.