انتظام العمل بموانئ البحر الأحمر فى إجازة عيد الأضحى

تابع اللواء محمد عبد الرحيم رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر العمل بالموانئ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وشدد علي انتظام العمل بالموانئ وتشديد الإجراءات الأمنية بموانى الهيئة بالتنسيق مع شرطة تأمين وعلي متابعة اجراءات الأمن والسلامة للسفن الملاحية للتأكد من سلامتها وحفاظا علي الركاب؟

واعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة و85 شاحنة بضائع و450 سيارة، وشملت حركة الواردات 1200 طن بضائع عامة ومتنوعة و 45 شاحنة بضائع و444 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 600 طن بضائع عامة ومتنوعة و40 شاحنة بضائع و6 سيارات

واستقبل ميناء سفاجا البحرى بالأمس السفينة FARAH1 وعلى متنها 1300 رأس عجول حية بوزن 400 طن قادمة من جيبوتي لصالح هيئة السلع التموينية

حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخولها الميناء ويتم حجرها بحجر بيطري سفاجا لإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعها بالأسواق

كما يشهد ميناء نويبع البحرى تداول 600 طن بضائع عامةت ومتنوعة و 65 شاحنة بضائع

ويشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا

ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Sea wave1 وعلى متنهم 400 سيارة بوزن 800 طن قادمة من جدة

وتغادر الميناء السفينة النوى اكسبريس

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 150 راكبا بموانيها

وكان ميناء سفاجا البحرى قد استقبل يوم الأحد الماضى 2023/6/25 السفينة Abu yassser وعلى متنها 2500 رأس عجول حية بوزن 765 طنًا قادمة من جيبوتي استعدادًا لعيد الاضحى المبارك لصالح هيئة السلع التموينية.

واتخذت الجهات المختصة بالميناء اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخولها الميناء ويتم حجرها بحجر بيطري سفاجا لإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعها بالأسواق.

موانئ البحر الأحمر:

هذا وتضم موانئ البحر الأحمر 6 موانئ هى:

1 - ميناء بورتوفيق

2 - ميناء سفاجا

3 - ميناء الغردقة

4 - ميناء نويبع

5 - ميناء الزيتيات

6 - ميناء شرم الشيخ

جدير بالذكر أن تطوير وتحديث الموانئ أدى إلى:

1 - ارتفاع معدلات تداول البضائع وزيادة أعداد الركاب والسائحين المترددين على موانئ الهيئة.

2 - إدخال نظام الإدارة الإلكترونية بالموانئ و تزويدها بأجهزة الخادمات ووسائل الاتصال وأنظمة المراقبة الحديثة.

3 - فتح خطوط ملاحية جديدة بين موانئ سفاجا وضبا - الغردقة، وضبا - سفاجا وينبع بالمملكة العربية السعودية.

كما قامت وزارة النقل ومحافظة البحر الأحمر بوضع الخطط المستقبلية المتمثلة في إقامة محطة الحاويات متعددة الأغراض بجنوب سفاجا وإنشاءات ميناء سفاجا الكبير.

والهدف من إنشاء محطة متعددة الأغراض خدمة المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي واستيعاب أكبر حاويات في العالم ليأخذ ميناء سفاجا المركز الخامس على مستوى العالم باستيعاب سفن بهذا الحجم الضخم وتصبح مصر مركزًا لوجيستيًا عالميًا طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتبلغ مساحة المحطة 900 ألف متر مربع ورصيف 1100 متر مربع بعمق غاطس 17 مترًا ليستوعب السفن العملاقة بطاقة تداول مليون حاوية سنويًا كمرحلة أولى تصل إلى 3 ملايين حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى 7 ملايين طن.

كما تم تطوير ميناء سفاجا وصالات السفر وصالات الركاب والمخازن المغطاة التي يتم إنشاؤها بالميناء.

وإنشاء ساحة الشاحنات خارج الميناء التي تستخدم لتخزين الشاحنات والمبردات التي ترتاد الميناء لمنع التكدس أمام الميناء في شوارع المدينة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع المحيطة بالميناء مع توافر الخدمات كافة لسائقي الشاحنات بالساحة