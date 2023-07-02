ضبط كمية من السكر المخالف للوزن في حملة تموينية بحى شرق أسيوط

تمكنت مديرية التموين باسيوط برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين باسيوط بالاشتراك مع اداره تموين حي شرق وبمرافقة السيد معتز ابو حشيش رئيس مكتب تموين الوليدية والسيد محمد عبد الحفيظ من ضبط خمس تجار تموينيين لحيازتهم وتسليمهم سكر تموين ناقص الوزن للمواطنين بمقدار واحد كيلو جرام تقريبا في كل لفة وزن عشرين كيلو.

ضبط تاجر يقوم بتسليم المواطنين السلع التموينيه بازيد من السعر الرسمى

وكذلك تم ضبط تاجر يقوم بتسليم المواطنين السلع التموينيه بازيد من السعر الرسمى وتحصيل مبلغ 17 جنيه على بطاقة تموينية بها اربع أفراد بدون وجه حق.

يأتى ذالك فى اطار دور الرقابة على السلع التموينية ليصل الدعم إلى مستحقيه بدون نقص فى الكمية المقررة طبقا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط فى هذا الشأن وحررت المحاضر اللازمة ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ضبط 17 طن من الردة المغشوشة بودرة الجير والسرسة تستخدم كعلف حيواني قبل بيعها بالأسواق

يذكر أن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قال في بيان رسمي، إنه خلال حملة تموينية بمركز أسيوط بقيادة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين، أسفرت عن ضبط 17 طن من الردة المغشوشة بودرة الجير والسرسة تستخدم كعلف حيواني قبل بيعها بالأسواق داخل أحد المطاحن بالمدينة الصناعية ببني غالب.

وشدد محافظ أسيوط، على تكثيف الحملات التموينية بصورة دورية ومفاجئة لضبط الأسواق ومنع الغش التجاري والمتلاعبين بالسلع المدعمة من قبل الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة وتطبيق القانون بكل حزم على غير الملتزمين ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه.

حملة للوقوف على مدى الانضباط داخل المطاحن بالمدينة الصناعية ببني غالب

وقال المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، إن مديرية التموين نظمت حملة للوقوف على مدى الانضباط داخل المطاحن بالمدينة الصناعية ببني غالب، وجرى ضبط 17 طن من الردة المخلوطة بالسرسة وبودرة الجير بقصد الغش والتدليس، وكذا تعبئته الشيكارة بأقل من الوزن بمقدار واحد كيلو جرام.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن الحملة جاءت بمشاركة مأموري الضبط القضائي أمجد الفونس وأحمد سيد أحمد ومفتش الأغذية احمد مصطفى عقيلي.