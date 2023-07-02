تشكيل فريق عمل بوزارة الهجرة لدعم أسر المفقودين خلال أدائهم مناسك الحج

تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عدد من الاستغاثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأرقام الشكاوى بالوزارة، لعدد من الأسر ممن فقدوا ذويهم خلال أدائهم مناسك الحج.

وعلى الفور وجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بتشكيل فريق عمل للتواصل مع كافة السلطات المعنية بالمملكة العربية السعودية والسفارة المصرية بالمملكة، إلى أن تم التعرف على أماكن وجود المفقودين، وتبين أنه قد وافتهم المنية بالأراضي المقدسة، حيث قامت وزارة الهجرة بالترتيب مع القنصلية بجدة وكافة المعنيين وأهالي المفقودين الذين أعربوا عن رغبتهم في دفن ذويهم بالأراضي المقدسة، وبدورها قامت الوزارة بالترتيب والتنسيق بين كافة الجهات لتنفيذ رغبة الأسر.

دعم أسر المفقودين خلال أدائهم مناسك الحج

وتتقدم السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بخالص التعازي لأسر المتوفين خلال مناسك الحج، وتؤكد أن وزارة الهجرة لا تألو جهدًا لمتابعة أي شكوي والتواصل ومساعدة أبناء مصر في كل دول العالم حيث إنها الداعم الأساسي لهم أينما وجدوا، مشيرة إلى وقوف وزارة الهجرة دائما بجانبهم حتى في فترات الأعياد والإجازات وأن الأولوية لديها مساعدة أسر المفقودين والبحث عنهم والمساعدة في تلبية رغبة أسرهم سواء بالدفن بالأراضي المقدسة أو إعادة الجثمان إلى أرض الوطن والتنسيق والترتيب لذلك.