... وتطلق مشروع منــظومة قنوات التوزيــــــع الجــــديدة NDC (NewDistribution Capability) وتكرم شركاء النجاح من السياحة

فى ضوء استراتيجية وزارة الطيران

المدنى واهتمامها بالتوسع فى تغطية الأسواق العالمية وجذب عملاء جدد دعماً لحركة السفر والسياحة عبر المطارات المصرية، واستكمالاً لخطة التطوير المستمرة التى تنتهجها مصرللطيران والتى تأتى على رأس أولوياتها تطوير قنوات البيع قامت مصـــــرللطــــيران بتنظيم احتفالية بإطلاق منــظومة قنوات التوزيــــــع الجــــديدة NDC (EGYPTAIRRetailing System)

والتى تهدف إلى الاتصال المباشر بشكل أكثر تطوراً مع وكلاء السياحة داخل وخارج مصر، وأقيمت هذه الاحتفالية بحضور المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والأستاذ/ عمرو عدوى – رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وعدد من ممثلى شركات السياحة ولفيف من قيادات الشركة والسادة ممثلى شركة TP-Connects.

ومن جانبه رحب المهندس يحيى زكريا بانطلاق هذا المشروع الذى يهدف إلى زيادة فرص عرض وبيع منتجات الشركة وخدماتها الإضافية (Ancillary Services) بشكل أفضل مما هو عليه الآن من خلال أنظمة التوزيع العالمية (GDSs)، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولى للنقل الجوى (IATA)، كما تتيح المنــــصة الخاصة بمصــرللطيـــران ers.egyptair.com تقديم جميع الخدمات ذات المحتوى المتنوع مثل عرض صور أو فيديوهات بجودة وتقنية عالية، بجانب عرض مواعيد الرحلات وأسعارها.

ويعزز برنامج (NDC) أيضاً من قدرة التواصل بين شركات الطيران ووكلاء السياحة والسفر (B2B) سواء شركات السياحة المعتمدة (IATA) أو غير المعتمدة (Non IATA).

هذا وقام محمد لطفى – المدير الإقليمى لمنظمة (IATA) لمنطقة شمال أفريقيا بتسليم شهادة (ARM) إلى عمرو عدوى – رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

كما قامت مصر للطيران بتكريم شركاء النجاح من شركة TP-Connectsوشركات السياحة والقائمين على المشروع تقديرًا لدورهم وتعاونهم خلال الفترة الماضية لإنجاح هذا المشروع.

ومن الجدير بالذكر أنه قد بدأ التنفيذ الفعلى للمشروع منذ أكتوبر 2022 بالتعاون مع الشركة مقدمة الخدمة

TP-Connectsهذا وقد تم إطلاق منصة NDC فى مارس 2023 بشكل تجريبى بالتعاون مع أكثر من 50 وكيلًا سياحيًا داخل مصر وجاءت النتائج بشكل إيجابى.