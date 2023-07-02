استعدادات مكثفة بالطيران المدنى لعودة الحجاج والموسم الصيفى

مصر للطيران تبدأ جسرها الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن وتسيير 176 رحلة جوية لعودة ٥٠ ألف حاج

تبدأ مصر للطيران الناقل الوطنى جسرها الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضى المقدسة إلى أرض الوطن.. والذى يبدأ اليوم الأحد 2 يوليو 2023 وينتهى يوم الخميس 13 يوليو 2023.

الحجاج

هذا وتهيب مصر للطيران بالحجاج ضرورة الالتزام بالإرشادات التالية: 1- الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها ثلاثة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مطار الملك عبدالعزيز آل سعود الدولى الصالة الشمالية....2- الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MSويليها أربعة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مدينة الحجاج بجدة...3- على الحجاج ضرورة التواجد قبل موعد إقلاع الرحلة بثماني ساعات.

الشركة الوطنية تسير 300 رحلة داخلية إلى مدن الجذب السياحى المصرية خلال الاجازة الصيفية

كانت الشركة الوطنية قد اختتمت جسرها الجوى لسفر ضيوف الرحمن إلى الأراضى المقدسة، الخميس ٢٢ يونيه، حيث سيرت فى آخر رحلاتها 17 رحلة جوية إلى كلٍ من جدة والمدينة، وبانتهاء رحلات ٢٢ يونيه تكون قد انتهت الشركة من مرحلة الذهاب التى بدأت يوم 10 يونيو نقلت خلالها 35 ألف حاج إلى الأراضى المقدسة على متن 150 رحلة جوية بمعدل 78 رحلة جوية إلى جدة و72 رحلة جوية إلى المدينة المنورة لنقل 11000 حاج من حجاج القرعة و5300 حاج من حجاج التضامن الاجتماعى والهيئات والجمعيات و8600 حاج من حجاج السياحة والأفراد و10000 حاج من حجاج الترانزيت، بخلاف الجسر الجوى لنقل 7400 حاج من حجاج باماكو بدولة مالى و3000 حاج من الحجاج الفلسطنيين وذلك على متن 31 رحلة جوية.

وغادرت بعثة مصر للطيران من الصالة الموسمية بمطار القاهرة إلى الأراضى المقدسة التى تتضمن مختلف التخصصات لتكون فى شرف خدمة الحجاج فى مطارى جدة والمدينة المنورة على مدار 24 ساعة لتذليل كافة العقبات وتقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن من خلال تيسير إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن بسلام بعد الانتهاء من أداء المناسك.

هذا ومن المقرر أن تبدأ مصر للطيران جسرها الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن اليوم الأحد ٢يوليو لنقل ٥٠ ألف حاج على متن ١٨٥ رحلة جوية من المصريين والجنسيات الأخرى...

الفريق محمد عباس

وزير الطيران: الدولة المصرية وفرت كل الدعم والتيسيرات لخدمة الحجاج وموسم حج يليق بالمصريين

الجهود الوطنية

هذا وصرح الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بأن وزارة الطيران وشركاتها وهيئاتها التابعة تسعى لبذل المزيد من الجهود الوطنية لخدمة حجاج بيت الله الحرام من المصريين وتوفير كافة الدعم والتيسيرات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام من المصريين ومن الجنسيات الأخرى المسافرين على متن رحلاتنا الجوية إلى الأراضى المقدسة...

ومن جانبه أكد المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أنه فى ضوء توجيهات وزير الطيران المدنى الفريق محمد عباس بتقديم وتوفير كافة الدعم والتيسيرات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام من المصريين ومن الجنسيات الأخرى المسافرين على متن رحلاتنا الجوية إلى الأراضى المقدسة، وفرت الشركة الوطنية مصر للطيران كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال موسم الحج هذا العام والذى بدأ اعتبارًا من السبت ١٠ يونيه وانتهت مرحلة الذهاب فى 22 يونيه الماضى على أن تبدأ مرحلة عودة الحجاج اعتبارًا من الأحد 2 يوليو وحتى 13 يوليو 2023...

وأضاف زكريا أنه تم إيفاد مجموعات عمل من مختلف التخصصات لتكون فى شرف استقبال الحجاج فى مطارى جدة والمدينة المنورة على مدار الساعة فى مرحلة العودة لتذليل كافة العقبات وتقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن بدءًا من حجز تذاكر السفر، مرورًا بالخدمات المقدمة فى صالات السفر وعلى متن الطائرات وحتى وصول الحجيج إلى الأراضى المصرية والعودة بسلام إلى أرض الوطن بعد أداء المناسك.

يحيى زكريا: تذليل جميع العقبات لعودة الحجاج من المصريين والجنسيات الأخرى المسافرين على رحلاتنا الجوية

تنسيق مع الأجهزة المختلفة

المهندس محمد سعيد محروس

ومن جانبه أكد المهندس محمد سعيد محروس رئيس القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الوزارات والأجهزة العاملة بالمطارات المصرية للتيسير على الحجاج لدى عودتهم للأراضى المصرية...مع توفير مختلف الخدمات وتذليل كل العقبات لحجاج بيت الله الحرام بما يسهم فى تأدية المناسك بكل سهولة ويسر، فضلًا عن قيام شركة ميناء القاهرة الجوى بتوفير كافة السبل لتحقيق الانسيابية والتخفيف والتيسير على حجاج بيت الله الحرام فى مرحلتى الذهاب والعودة.

مطار القاهرة يعلن الطوارئ

المحاسب مجدى إسحاق

وأكد المحاسب مجدى إسحاق رئيس ميناء القاهرة الجوى أنه تم إعلان حالة الطوارئ داخل صالات الوصول استعدادًا لعودة رحلات الحج لهذا العام، خاصة أمام وداخل الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة لشركة مصر للطيران ومبنى الركاب رقم 2 والمخصص لرحلات الخطوط السعودية ومبنى الركاب 1 المعروف بالمطار القديم المخصص لرحلات بعض الشركات الخاصة إلى الأراضى المقدسة التى شاركت فى موسم الحج وذلك فى إطار استعدادات المطار لاستقبال عودة الحجاج... وقام المحاسب مجدى إسحاق بجولات داخل الصالات لمتابعة توجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى بإنهاء كل التجهيزات والاستعدادات داخل صالات السفر والوصول لاستقبال الحجاج، والتنسيق مع كافة الجهات المعاونة فى المطار التى تشارك فى موسم الحج كل عام، وتخصيص غرفة عملية على مدار الـ24 ساعة يوميًا لمتابعة سفر الحجاج وحل أى مشكلات داخل الصالات، وزيادة أعداد المنسقين لمساعدة الحجاج خاصة كبار السن منهم وأصحاب الحالات الخاصة، وتفادى أى أخطاء للمواسم السابقة، ومتابعة أعمال الصيانة اليومية لدوارات المياه وأجهزة الكشف عن الحقائب والأرضيات استعدادًا لاستقبال أفواج الحجاج.

محروس: تنسيق كامل مع الوزارات والأجهزة العاملة بالمطارات المصرية للتيسير على الحجاج لدى عودتهم للأراضى المصرية

الإجازات الصيفية

وعلى جانب آخر وفى إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى نحو الاستمرار فى دعم وتنشيط حركة السياحة الداخلية للاستمتاع بمعالم مصر السياحية وزيارة مقاصدها الأثرىة، أنهت مصر للطيران_الناقل الوطنى استعداداتها لأجازة عيد الأضحى المبارك تزامناً مع فترة الإجازات الصيفية وذلك من خلال تكثيف رحلاتها إلى المطارات السياحية الداخلية لتلبية الزيادة التى تشهدها حركة السفر خلال هذه الفترة لنقل المصريين والسائحين الراغبين فى قضاء الأعياد فى مناطق الجذب السياحية المصرية... ومن المخطط أن تسير الشركة 78 رحلة إلى شرم الشيخ و82 رحلة إلى الغردقة و66 رحلة إلى الأقصر و74 رحلة إلى أسوان ليبلغ إجمالى عدد الرحلات 300 رحلة خلال الفترة من 26 يونيو إلى 8 يوليو القادم.