بعد إعلان اعتزاله.. محطات في حياة فابريغاس

احتل فابريغاس ذلك الاعب الاسباني مركز الصدارة بمحركات البحث المختلفة وعلى رأسها "جوجل"، بعد إعلان اعتزاله كرة القدم ليبدأ مرحلة جديدة في حياته حيث يتجه للتدريب.

وأوضح الإسباني سيسك فابريغاس لاعب وسط أرسنال وتشلسي وبرشلونة السابق البالغ من العمر "36 عامًا" أنه سيتجه لتدريب فريق الشباب في ناديه الأخير كومو الإيطالي بعد مسيرة رياضية قضاها في الملاعب لمدة 20 عامًا.

تغريدة فابريغاس بعد اعتزاله

ونشر فابريغاس المتوج بمونديال 2010 مع منتخب إسبانيا عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" تغريدة مطولة قال فيها:" لقد حان الوقت ببالغ الحزن أن أعلق حذاء اللعب الخاص بي، من الأيام الأولى لي فى برشلونة وأرسنال وبرشلونة مرة أخرى وتشيلسي وموناكو وكومو، سأعتز بهم جميعًا، ومن رفع كأس العالم، واليورو، إلى الفوز بكل شيء في إنجلترا وإسبانيا وجميع الألقاب الأوروبية تقريبًا ، كانت رحلة لن أنساها أبدًا".

واستكمل:"كل من ساعدني وزملائي في الفريق والمدربين والمدراء والرؤساء والمالكين والمشجعين ووكيلي، إلى جميع أفراد عائلتي، من والديّ وأختي إلى زوجتي وأولادي، أعتز بنصائحكم وإرشاداتكم وتوجيهاتكم. إلى خصومي الذين حاولوا ضربي ، أشكركم على تقويتي..لقد كان بالفعل أكثر من يستحق العناء مع كل الذكريات الرائعة والأصدقاء الذين صنعتهم في طريقي، لقد تعلمت أيضًا 3 لغات وأصبحت أكثر تعاطفًا وحكمة خلال رحلاتي، لقد عشت تجارب لم أفكر فيها مطلقًا، لو عشت مليون عام لن كنت سأقترب منها".

وتابع:"ليس كل شيء حزينًا على الرغم من أنني سأعبر الآن الخط الأبيض وأبدأ بتدريب فريقي كومو بالدرجة الثانية الإيطالي، نادي ومشروع لم أكن أكثر حماسة بشأنهما، فاز فريق كرة القدم الساحر هذا بقلبي منذ اللحظة الأولى وجاء إلي في الوقت المثالي في مسيرتي، سوف أمسكها بكلتا يدي..لذلك بعد 20 عامًا لا يُصدق مليئة بالتضحية والتفاني والفرح، حان الوقت لنقول شكرًا وداعًا للعبة الجميلة".

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">It is with great sadness that the time has come for me to hang up my playing boots. <br><br>From my first days at Barca, Arsenal, Barca again, Chelsea, Monaco and Como, I will treasure them all. <br>From lifting the World Cup, the Euros, to winning everything in England and Spain and… <a href="https://t.co/Wuwj04WanB">pic.twitter.com/Wuwj04WanB</a></p>— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) <a href="https://twitter.com/cesc4official/status/1675172989246029824?ref_src=twsrc%5Etfw">July 1, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

أبرز محطات فابريغاس الكروية

ونستعرض في السطور التالية أبرز محطات فابريغاس الكروية وفق شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية