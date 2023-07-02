رحلتين داخليتين و18 رحلة دولية تصل مطار مرسى علم اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الأحد 2023/7/2 رحلتين داخليتين و18 رحلة طيران دولية أوروبية تضم 4 رحلات من ألمانيا 3 رحلات من بولندا ورحلة من سويسرا و5 رحلات من التشيك و5 رحلات من ايطاليا.

وياتى ذلك ضمن 129 رحلة طيران تصل من 11 دولة اوربية من بولندا والتشيك والمانيا وايطاليا سويسرا وبلجيكا بدءا من أمس السبت وحتى نهاية الأسبوع الجارى ويتم تطبيق إجراءات احترازية وامنية ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافد وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق للاستمتاع، بإجازاتهم على شواطىء البحر الأحمر.

وتقع مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر وترتفع 60 مترًا فوق مستوى سطح البحر وتُعد من أشهر مدن السياحة الشاطئية فى مصر وتتميز المدينة بشواطئها الخلابة التى تجذب العديد من السياح من جنسيات مختلفة حول العالم لممارسة سياحة السفارى وسياحة الغوص في أجمل مواقع الغوص.

وتتميز بكونها موطنًا لأشهر وأجمل المحميات الطبيعية منها محمية وادى الجمال وهى من أكبر محميات المدينة وأجمل الأماكن في مرسى علم العامرة بمناظر الطبيعة الخلابة حيث النباتات والمخلوقات البرية والبحرية النادرة التي تنتشر على مساحة 7 آلاف في واحدة من أكبر محميات المدينة.

الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية

ويُشكل البر من وادي الجمال مساحة 50 كم ويوجد بها جبل حماطة حيث الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية كالغزلان والنسور والصقور وتتكون مدينة مرسى علم من ثلاث قرى رئيسية هى:-

قرية برنيس وتشتهر بكونها موطنًا للسياحة العلاجية في المدينة.

قرية أبو الحسن الشاذلي وتشتهر بمعالمها الدينية حيث يوجد بها مسجد أبو الحسن الشاذلى الذى يرتاده آلاف من المواطنين من جميع المحافظات المصرية ومن خارج مصر أيضًا للاحتفال بمولده الذي يبدأ يوم 1 من شهر ذى الحجة ويستمر حتى يوم وقفة عرفات 9 من ذى الحجة قرية أبو غصون وتشتهر بموقع غوص السفينة الغارقة حيث تتجمع مئات من الأسماك النادرة.

الجدير بالذكر أن اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، أجرى جولة ميدانية موسعة، تفقد خلالها منفذ بيع السلع الغذائية بشارع المصالح، ومجمع خدمات الدهار بمدينة الغردقة لمتابعة سير العمل بهما، ومدى رضى المواطنين على الخدمات المقدمة وأسعار المواد الغذائية، والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن.

وأكدت المحافظة فى بيان لها، أن ذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، بضرورة شن حملات رقابية على الأسواق وجولات ميدانية لمتابعة توافر السلع ومدى التزام التجار بأسعارها.

وخلال الجولة شدد محافظ البحر الأحمر، على المراقبة المستمرة للأسعار وتوافر السلع الغذائية والخضروات والفاكهة وخاصة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لافتاً إلى أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات المحافظة.

ووجه مديرية التموين بالمرور المستمر علي المنافذ والأسواق بمختلف مدن المحافظة لمراقبة الاسعار والتصدي لظاهرة الاحتكار وجشع بعض التجار، مؤكداً علي أهمية التنبيه علي التجار بوضع الأسعار بصورة مرئية وواضحة للمواطنين، مع تنشيط حملات الرقابة من الصحة والطب البيطري والتموين وغيرها من جهات إنفاذ القانون .