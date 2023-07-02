الأحد 02 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

أضرار الهجوم الإسرائيلي على سوريا مادية

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد مصدر عسكري سوري أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف محيط مدينة حمص تسبب بأضرار مادية فقط، وفق روسيا اليوم.

 

وقال المصدر: "حوالي الساعة 00:20 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص".

وأضاف: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وأفاد بوقوع ضربتين إسرائيليتين، إحداهما في محيط منطقة الدار الكبيرة بريف حمص الشمالي، والثانية جنوب مدينة حمص، حيث شوهد دخان أسود يتصاعد من المكان المستهدف.

ويعتبر هذا الهجوم الإسرائيلي على سوريا الـ15 خلال العام 2023، حيث سبقه قصف على ريف دمشق الجنوبي الغربي قبل نحو أسبوعين.

الجريدة الورقية