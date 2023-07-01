تامر عبد المنعم يشعل فتنة بتصريح مثير للجدل عن الحجاب والقاصرات (شاهد)

أثار الفنان تامر عبد المنعم موجة جدل واسعة بعدما كشف عن رأيه في الحجاب وارتداء الفتيات الصغيرات له.

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تامر عبد المنعم ينتقد ارتداء الفتيات الصغيرات الحجاب: ليه طفلة تقتل براءتها وتبقى خايفة

أعرب الفنان تامر عبد المنعم عن استيائه الشديد من ارتداء الأطفال للحجاب مُشددًا على أنه ليس ضد فكرة الحجاب ولكن في عُمره المناسب الذي حدده الله.

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تامر عبد المنعم

وقال الفنان تامر عبد المنعم غاضبًا: "لما تعدي على مدرسة ابتدائي تلاقي كل البنات اللي فيها محجبات، أنا مش ضد الحجاب ولكن الحجاب له عمر وده قرار مينفعش طفلة عندها 10 أو 12 سنة تقتل براءتها وتبقى خايفة، لازم تعيش طفولتها".

جاء ذلك خلال حلول تامر عبد المنعم ضيفًا مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر قناة "الحياة" الفضائية.

حجاب الأطفال

سر اعتذار تامر عبد المنعم عن مسلسل جعفر العمدة

وكان من المفترض أن يخوض الفنان تامر عبد المنعم دراما رمضان الماضي عام 2023، من خلال المشاركة في مسلسل "جعفر العمدة"، ولكنه اعتذر بسبب انشغاله بأعماله في وزارة الثقافة.

وفسر المخرج محمد سامي سر اعتذار تامر عبد المنعم عن الدور قائلًا: "كنت مرشح تامر لـ شخصية سيد شقيق جعفر العمدة، ولكن تامر عنده التزامات في وزارة الثقافة فاعتذر بمنتهى الاحترام ومحبش يعطلنا، لأنه كان عنده سفريات تبع الوزارة".

تامر عبد المنعم

مسلسل جعفر العمدة

وتدور أحداث المسلسل حول "جعفر العمدة" الذي يُجسده الفنان محمد رمضان، رجل من حي السيدة زينب، متزوجًا من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عاما، ورحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، في الوقت الذي يقنع فيه زوجته بوفاة ابنهما، ويصحبها لقبر فارغ لقراءة الفاتحة على روحه.

مسلسل "جعفر العمدة" بطولة نخبة من النجوم أبرزهم (محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقى، وإيمان العاصى، ومى كساب، ومنة فضالى، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وفريدة سيف النصر، ومجدى بدر، وأحمد فهيم، وفتوح أحمد سلوى عثمان، وفريدة سيف النصر، وجورى بكر، وطارق النهرى، وأحمد عبدالله، وإحسان الترك، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب "سعدى – جوهر" برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.